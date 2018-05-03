В алтайском городе дети играли со спичками и сожгли квартиру

В Камне-на-Оби дети забрались в барак и устроили пожар в заброшенной квартире, пишут "Каменские известия".
По предварительной информации, два брата 6-7 лет проникли в чужую квартиру, в которой никто не жил. Окна были заколочены досками. Внутри оставались мебель, книги и другие вещи.
Дети играли со спичками и подожгли мебель и книги. Испугавшись, они выбежали из комнаты. Мужчина, который живет в этом доме, увидел дым и вызвал пожарных.
Огонь повредил потолочное перекрытие и добрался до чердака. Пожар локализовали. В тушении участвовали 3 пожарных расчета и 10 человек. Также пострадали соседние квартиры, потому что их сильно залили водой.
Личности детей установили. На место выезжали полицейские, они беседовали с братьями.
Напомним, 30 апреля жители Камня-на-Оби спасали дома от пожара, поливая заборы из шлангов.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.