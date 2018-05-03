В алтайском городе дети играли со спичками и сожгли квартиру. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. В алтайском городе дети играли со спичками и сожгли квартиру. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. В алтайском городе дети играли со спичками и сожгли квартиру. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru.

По предварительной информации, два брата 6-7 лет проникли в чужую квартиру, в которой никто не жил. Окна были заколочены досками. Внутри оставались мебель, книги и другие вещи.

Дети играли со спичками и подожгли мебель и книги. Испугавшись, они выбежали из комнаты. Мужчина, который живет в этом доме, увидел дым и вызвал пожарных.

Огонь повредил потолочное перекрытие и добрался до чердака. Пожар локализовали. В тушении участвовали 3 пожарных расчета и 10 человек. Также пострадали соседние квартиры, потому что их сильно залили водой.

Личности детей установили. На место выезжали полицейские, они беседовали с братьями.

Напомним, 30 апреля жители Камня-на-Оби спасали дома от пожара, поливая заборы из шлангов.