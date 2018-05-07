В алтайском городе вспыхнул автомобиль KIA.

В Бийске ночью 6 мая горел автомобиль KIA, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Сообщение о возгорании поступило в 01:50 ночи. В 02:02 пожар локализовали, а еще через 3 минуты полностью ликвидировали. Площадь пожара составила 1 квадратный метр.
Предварительная причина возгорания — неисправность автомобиля. Вероятно, произошло замыкание электропроводки.
С огнем боролись 7 человек и две автоцистерны.
Напомним, в Барнауле днем 16 апреля горел Mercedes-Benz.
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