В Бийске утром 15 мая вспыхнул автомобиль "Жигули", рассказали altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
В алтайском городе дотла сгорел автомобиль. Фото: Дмитрий Костырин в vk.com/incident_22.
В алтайском городе дотла сгорел автомобиль. Фото: Дмитрий Костырин в vk.com/incident_22.
Сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ 2104 на улице Гора Лесозавода поступило в 6:12. В 6:24 пожар локализовали, а еще через 3 минуты полностью ликвидировали. Пострадавших нет.
В борьбе с огнем участвовали 6 человек и 2 единицы техники. Предварительная причина пожара — неисправность автомобиля.
На снимках с места ЧП видно, что ВАЗ серьезно пострадал от огня: автомобиль выгорел полностью.
Напомним, в Бийске ночью 9 мая также сгорел автомобиль УАЗ "Патриот".
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