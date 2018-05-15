В алтайском городе дотла сгорел автомобиль. Фото: Дмитрий Костырин в vk.com/incident_22. В алтайском городе дотла сгорел автомобиль. Фото: Дмитрий Костырин в vk.com/incident_22.

Сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ 2104 на улице Гора Лесозавода поступило в 6:12. В 6:24 пожар локализовали, а еще через 3 минуты полностью ликвидировали. Пострадавших нет.

В борьбе с огнем участвовали 6 человек и 2 единицы техники. Предварительная причина пожара — неисправность автомобиля.

На снимках с места ЧП видно, что ВАЗ серьезно пострадал от огня: автомобиль выгорел полностью.

Напомним, в Бийске ночью 9 мая также сгорел автомобиль УАЗ "Патриот".