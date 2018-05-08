В Алтайском крае сгорел автомобиль Nissan AD. Фото: vk.com/pbrub22rus. В Алтайском крае сгорел автомобиль Nissan AD. Фото: vk.com/pbrub22rus. В Алтайском крае сгорел автомобиль Nissan AD. Фото: vk.com/pbrub22rus. В Алтайском крае сгорел автомобиль Nissan AD. Фото: vk.com/pbrub22rus. В Алтайском крае сгорел автомобиль Nissan AD. Фото: vk.com/pbrub22rus.

Сообщение о возгорании автомобиля поступило в 4:13. Nissan AD вспыхнул на 76 километре дороги А–322.

К моменту прибытия пожарных машина горела открытым пламенем. Площадь возгорания составила 6 квадратных метров. Тушение осложнялось опасностью взрыва топливного бака. На трассе было ограничено движение.

В 4:36 минут пожар локализовали, а еще через 3 минуты ликвидировали. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки

На снимках видно, что автомобиль Nissan AD выгорел почти полностью. Сумма ущерба превысила 200 тысяч рублей.

Напомним, в Бийске ночью 6 мая горел автомобиль KIA.