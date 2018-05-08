Ночью 6 мая в Алтайском крае сгорел автомобиль Nissan AD, сообщают очевидцы в группе "Полный бак, Алтай 22 RUS, Рубцовск"
Сообщение о возгорании автомобиля поступило в 4:13. Nissan AD вспыхнул на 76 километре дороги А–322.
К моменту прибытия пожарных машина горела открытым пламенем. Площадь возгорания составила 6 квадратных метров. Тушение осложнялось опасностью взрыва топливного бака. На трассе было ограничено движение.
В 4:36 минут пожар локализовали, а еще через 3 минуты ликвидировали. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки
На снимках видно, что автомобиль Nissan AD выгорел почти полностью. Сумма ущерба превысила 200 тысяч рублей.
Напомним, в Бийске ночью 6 мая горел автомобиль KIA.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.