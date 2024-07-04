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VPS и VDS: основные отличия серверов, что выбрать

Новички часто не могут понять разницу между серверами VPS и VDS, хотя принципиальных отличий между ними нет. Первый расшифровывается как виртуальный частный сервер, второй — как виртуальный выделенный сервер, хотя в обоих случаях клиент получает выделенный сервер в виртуальной среде. Подробнее вопрос изучим вместе со специалистами компании Таймвеб, предоставляющей услуги виртуального хостинга, аренды серверов, лендинга и т.д. тысячам клиентов из России и стран ближнего зарубежья.

Серверная.
Серверная.
Фото: Freepik, автор DCStudio.

Как понять что нужен VPS/VDS хостинг для сайта?

Начинающие или небольшие по объему трафика ресурсы часто используют хостинг. Он бесплатный или стоит дешево, достаточно надежный, при этом его вполне хватает для стабильной работы небольших порталов информационного типа, блогов, личных страничек и т.д.

Если позиции в поисковиках падают, сайт «виснет», обеспечить хорошее качество работы ресурса невозможно, и все это происходит на фоне роста трафика, решение очевидно: пора переходить на виртуальные серверы. Об этом может сообщить и хостер, уведомив, что ресурсов на текущий месяц не хватает.

Какими преимуществами обладают выделенные серверы

Сегодня аренда VPS VDS позволяет добиться следующих целей:

  • повышение надежности работы ресурса;
  • простой выбор подходящего тарифа с помощью специального «конструктора», возможность в любой момент откорректировать первоначальные параметры в ту или иную сторону;
  • доступ к круглосуточной технической поддержке со стороны специалистов провайдера;
  • защита сайта от хакерских атак и любых других посторонних посягательств;
  • простое и понятное управление для владельцев ресурса, с полным доступом к процессу его функционирования;
  • доступная стоимость аренды.

От сервера зависит стабильность работы ресурса, его место в поисковиках, а значит, и поток пользователей/клиентов. Именно поэтому, медлить с «переходом», если требуется VPS в аренду, не рекомендуется.

Как выбрать сервер?

Обычно его параметры соотносят с требованиями, существующими у конкретного клиента. Рекомендуется обратить внимание на ОС, конфигурацию, масштабируемость, избыточность, месторасположение сервера, квоту на полосу пропускания, доступность поддержки, возможность использования дополнительных ip-адресов.

Также важно определить, будет ли сервер управляемым, или нет. В первом случае клиенту не придется самостоятельно устанавливать ПО, настраивать панель управления, обеспечивать защиту сервера и его полное сопровождение/обслуживание – все эти действия осуществляет провайдер.

ООО «ТаймВэб», ИНН 7840339881

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