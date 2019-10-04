Все сама. Как девушки Барнаула открывают салоны красоты без кредитов и спонсоров

Многие обыватели уверены, что первоначальный бизнес нельзя открыть без кредитов и помощи спонсоров. Три героини материала altapress.ru доказывают — это не так. Они с нуля накопили на свое дело в индустрии красоты, выдержали высокую конкуренцию и стали востребованными специалистами. Рассказываем, как им это удалось.

Краткое содержание

Ногтевая студия: как устоять рядом с пятью конкурентами

Чего добилась

В прошлом году Полина Бахтина открыла студию художественной росписи «Ногтевая № 1», которая помимо ногтевого сервиса предоставляет услуги по наращиваю ресниц, сахарной эпиляции и другие процедуры. Сейчас в студии работают семь мастеров, запись к ним расписана на месяц вперед.

Объем вложений в бизнес 200 тыс. рублей — на обучение в школе Non-stop nails (Пенза) на профессионального инструктора по ногтевому сервису. 350 тыс. рублей — на ремонт помещения, мебель и покупку инструментов для работы. Деньги накопила сама.

История бизнеса

Трудностей было много. Во-первых, девушка была на пятом месяце беременности, когда открывала салон. Во-вторых, «ногтевой» бизнес подразумевает большую конкуренцию. Страх потерять ребенка или потерпеть неудачу оказывал большое влияние.

Полина Бахтина vk.com/nogtevaia 1

Полина Бахтина,

хозяйка студии художественной росписи «Ногтевая № 1»:

В доме, где расположена наша студия, есть еще пять салонов, которые оказывают услуги ногтевого сервиса. Но на тот момент, это было единственное помещение, которое подошло по площади, местоположению и отделке. Конкурентов много, не то что в городе — в одном здании. Я это понимала сразу, но относилась философски — клиентов всем хватит. Сначала было очень трудно — первый кабинет находился в центре города, а студию я открыла в Индустриальном районе в самый «глухой» месяц года. В итоге — половина клиентской базы была просто потеряна.

Клиентов набрала быстро. Этому поспособствовала особая фишка студии — художественная роспись ногтей. Полина Бахтина рассказывает, что такой и была первоначальная цель — создать пространство, где барнаульские девушки могли бы реализовать любые «ногтевые» фантазии, а мастера — проявлять себя и постоянно учиться чему-то новому.

Полина Бахтина vk.com/nogtevaia 1

Полина Бахтина,

хозяйка студии художественной росписи «Ногтевая № 1»:

У меня была клиентка, которая очень любила читать. Мы нарисовали на ногтях всех героев из книги, которая ей нравилась. Однажды была интересная просьба — нарисовать портрет ребенка. Поэтому я принципиально ищу мастеров с художественными навыками и богатой фантазией. Естественно, стоимость таких индивидуальных заказов рассчитывается совсем по-другому.

Прежде чем открыть собственное дело Полина прошла бесплатное обучение по госпрограмме «Ты — предприниматель», которое длилось четыре месяца. Девушка говорит, что страх пропадает и появляется четкий алгоритм действий, когда проговариваешь с практикующими инструкторами все этапы бизнеса. После этого девушка потратила деньги на обучение в школе Non-stop nails и открыла салон.

Полина Бахтина vk.com/nogtevaia 1

На аренду помещение площадью 60 кв. метров предпринимательница ежемесячно тратит 30 тыс. рублей. Кроме того, ежегодно она отдает 36 тыс. рублей на страховые взносы.

Секрет успеха

Важную роль, по мнению Бахтиной, играет продвижение салона в социальных сетях — Instagram и «ВКонтакте».

Полина Бахтина,

хозяйка студии художественной росписи «Ногтевая № 1»:

Если страница салона состоит только из фотографий ногтей — это полный провал. Люди хотят знать, кто стоит за красивым маникюром, им важны личности. Сейчас мастер — это еще и психолог. Девушка выходит из салона счастливой, это действительно как психотерапия. Поэтому я постоянно повторяю девочкам-мастерам, что важно быть тактичной и доброжелательной, чтобы клиентка хотела вернуться обратно. Такая атмосфера и в коллективе важна, здорово же, когда идешь на работу с удовольствием.

Полина Бахтина vk.com/nogtevaia 1

Советы начинающим бизнес-леди от Полины Бахтиной

Девушка должна быть смелой и решительной. У многих мечта о собственном салоне так и остается на уровне фантазий. Важно интересоваться и быть в теме. Открыть бизнес очень трудно, когда нет денег. Но когда нет знаний — это вообще утопия. Надо подготовиться работать в режиме многозадачности — быть и руководителем, и администратором, и мастером.

Парикмахерская: как сделать имя на окрашивании волос

Чего добилась

Алиса Кель открыла собственную парикмахерскую «Колибри» три года назад. Это один из немногих барнаульских салонов, который специализируется на сложных видах окрашиваний. Сейчас в нем работают три парикмахера-универсала, но и они не всегда успевают принять всех желающих.

Алиса Кель vk.com/id389924004

Объем вложений в бизнес 60 тыс. рублей — на оборудование перед открытием салона. 150 тыс. рублей — в течение следующих двух месяцев. Вложения окупились за полгода.

История бизнеса

Алиса Кель дипломированный мастер-универсал с опытом работы более 10 лет. Решение открыть салон пришло спонтанно.

Алиса Кель,

владелица парикмахерской «Колибри»:

Сначала я более трех лет работала в чужом салоне красоты. Пока находилась в декрете поняла, что у меня уже сформировалась собственная клиентская база. Я ушла на аренду кресла. Так бы работала дальше, если бы мы не разругались с хозяйкой салона из-за ценника. Позже мне совершенно спонтанно предложили выгодную аренду помещения. Мы закупили все необходимое для салона, буквально за три дня, и открылись. Все вокруг мне говорили — зачем тебе это надо. Но я все равно сделала так, как мне надо. Я всегда кайфовала от колористики и до сих пор кайфую.

Алиса Кель vk.com/id389924004

По словам девушки, сначала надо закупить то, что действительно нужно в работе — пару кресел и зеркал, все необходимое для оказания услуг. Никаких «левых тумбочек и шкафов». Все остальное стоит приобретать позже.

Предпринимательница утверждает, что их салон не чувствует конкуренции, рекламой служит сарафанное радио, новых клиентов девушка практически не берет, работает преимущественно с постоянными.

В сентябре 2019 года салон расширился — с 25 до 74 квадратов. В ближайшее время там появятся мастер ногтевого сервиса и мастер по шугарингу (сахарной эпиляции).

Секрет успеха

Один из главных факторов успеха — умение удержать клиентов и оказывать им качественные услуги.

Алиса Кель,

владелица парикмахерской «Колибри»:

Мы даже готовы дать гарантию на свои услуги. Никогда не обещаем сделать то, что не можем. Даже если вокруг нас будут 20 салонов — мы всегда найдем клиентов.

Алиса Кель vk.com/id389924004

Советы начинающим бизнес-леди от Алисы Кель

Девушка должна быть трудоголиком. Бизнес — это постоянное вложение и развитие. Придется работать даже дома — вести социальные сети, записывать клиентов, даже мыслями быть на работе. Быть профессионалом. В этом бизнесе случайных людей нет. Если девушка до открытия салона работала мастером, то отлично. А если ничего в этом бизнесе не понимает, то и браться за него сразу это не стоит. Важно объективно рассчитывать свои силы. Не обещать клиенту то, что мастер не сможет выполнить.

Кабинет косметолога: как «сделать лицо» в новостройке

Чего добилась

Барнаульский косметолог Карина (имя изменено — прим. ред.) открыла в квартире рабочий кабинет. Эта двушка находится в новостройках, во второй комнате работает массажист.

Косметология. Укол красоты. Пластическая операция. СС0

Объем вложений в бизнес 300 тыс. рублей — на обучение и покупку косметологических средств. Эти деньги девушка накопила.

История бизнеса

Карина — дипломированный акушер-гинеколог, но интерес к косметологии заставил оставить специальность и продолжить учиться дальше.

Девушка не видит смысла регистрироваться как ИП, лицензии на предоставление услуг нет. Причина — высокие налоги, которые «платить совсем не хочется».

Карина,

косметолог:

Меня интересовала своя внешность, хотелось выглядеть с каждым разом лучше, поэтому я начала изучать анатомию лица. Сначала училась у косметологов из Новосибирска и Санкт-Петербурга, в это же время работала в салоне красоты у моей подруги и долго набивала руку.

Косметология. Инъекции. Уколы. СС0

Финансовых трудностей было много. По ее словам, дохода и помощи не было, поэтому девушке самой пришлось копить деньги. Она боялась, что у нее не получится, или она может навредить клиенту. Потом начала пробовать все на себе. «Никогда не буду „втюхивать“ то, что я не протестировала на себе», — говорит Карина.

Девушка быстро сформировала клиентскую базу, много училась, не скупилась на качественные средства и препараты.

Карина,

косметолог:

Мои клиентки постоянно говорят, у тебя же столько дипломов. Зачем ты куда-то ездишь и чему-то учишься. В индустрии красоты постоянно появляются новинки, препараты, новая более удобная косметика, которая не дает побочных эффектов. Вот как тут не обучаться?! Всегда какие-то новые технологии — нити, уколы, то аппараты какие-то придумываются, поэтому и надо быть в курсе, постоянно развиваться.

Косметология. Укол красоты. СС0

Секрет успеха

Девушка говорит, что не собирается останавливаться инвестировать в собственное обучение, потому что косметология — это сфера, которая постоянно развивается и появляется что-то новое.

Карина,

косметолог:

Многие косметологи работают неправильно, они делают все, что попросит клиент ради собственной выгоды. Эти, так называемые, косметологи и рады стараться — делают так, что смотреть потом невозможно. А мне нравится натуральность. Я хочу, чтобы девушка похорошела, а не сгубила черты лица. Я никогда не говорю «я знаю точно», сколько тебе того вколоть, сколько сего. Ты этого никогда не поймешь пока не поработаешь с человеком, потому что у всех особенный организм и все очень разные. У всех своя индивидуальность, пока не пощупаешь — не поймешь.

Советы начинающим бизнес-леди от Татьяны