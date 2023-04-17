Всплеск нарушений обнаружили в магазинах крупных торговых сетей

Множество нарушений выявили в магазинах крупных торговых сетей. Обнаружили несоответствие ценника и стоимости на кассе, торговлю просрочкой и несоблюдение условий хранения, сообщают «Известия».

Согласно данным «Общественной потребительской инициативы», число нарушений в продуктовых магазинах выросло в два и более раз за первый квартал 2023 года.

Наибольшее количество нарушений выявили в магазинах федеральной торговой сети бросовых цен «Светофор». Их число выросло в 20 раз, то есть на 1000%, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Почти такие же показатели у магазинов «Красное и Белое» — число нарушений выросло на 975%. В число недобросовестных магазинов вошли торговые сети «Ашан» — увеличение на 264%, «Лента» — 248% и «Бристоль» — 245%.

Следом идут торговые сети «Дикси» — 160%, «Перекресток» — 159%, «Магнит» — 156%, «О'кей» — 142%, «Пятерочка» — 116% и Metro — 100%.

Самое распространенное нарушение — несоответствие ценника на товар на полке и его стоимости на кассе. А также неправильные условия хранения пищевой продукции, в частности несоответствующий температурный режим, отсутствие или повреждение упаковки и нарушение товарного соседства.

Ранее плесневелые грибы и пестициды обнаружили в 60% лимонадах «Тархун» и упаковках томатного сока.