Плесневелые грибы и пестициды обнаружили в 60% лимонадах «Тархун» и упаковках томатного сока

Надзорные органы и Роскачество обнаружили масштабные систематические нарушения на рынке соков и сладких напитков.
Наибольшее количество нарушений выявили более чем в 60% упаковках томатного сока и лимонадах «Тархун». Несоответствие качеству выявили в 27−40% упаковках вишневого и яблочного сока, а также клюквенного морса.
Среди самых опасных нарушений — наличие пестицидов, плесневых грибов, повышенное содержание канцерогенных и токсичных веществ.
Также обнаружили незаявленные на упаковке сахарозаменители, красители, консерванты и ароматизаторы. Некоторые ингредиенты подменяли вовсе — например, добавляли сок моркови вместо сока клюквы.
Ранее кишечную палочку обнаружили в 40% роллов «Филадельфия».