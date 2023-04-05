5 апреля
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Здоровье

Плесневелые грибы и пестициды обнаружили в 60% лимонадах «Тархун» и упаковках томатного сока

Различные нарушения были обнаружены более чем в 60% упаковках томатного сока и лимонада «Тархун». Об этом сообщает ТАСС.

Газированный лимонад.
Газированный лимонад.
CC0

Надзорные органы и Роскачество обнаружили масштабные систематические нарушения на рынке соков и сладких напитков.

Наибольшее количество нарушений выявили более чем в 60% упаковках томатного сока и лимонадах «Тархун». Несоответствие качеству выявили в 27−40% упаковках вишневого и яблочного сока, а также клюквенного морса.

Среди самых опасных нарушений — наличие пестицидов, плесневых грибов, повышенное содержание канцерогенных и токсичных веществ.

Также обнаружили незаявленные на упаковке сахарозаменители, красители, консерванты и ароматизаторы. Некоторые ингредиенты подменяли вовсе — например, добавляли сок моркови вместо сока клюквы.

Ранее кишечную палочку обнаружили в 40% роллов «Филадельфия».

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