29 марта
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Здоровье

Кишечную палочку обнаружили в 40% роллов «Филадельфия»

В результате проверки Роскачества в 40% роллов «Филадельфия» разных производителей обнаружили кишечную палочку. Об этом сообщают «Известия».

Японская кухня. Роллы и суши.
Японская кухня. Роллы и суши.
CC0

Проверка проводилась среди самых популярных производителей роллов в России, включая рестораны, торговые сети и специализированные магазины формата «на вынос».

Помимо кишечной палочки исследователи выявили превышение количества микроорганизмов во всех роллах.

Глава Роскачества Максим Протасов заявил, что в ведомстве собираются запустить проект «Русская рыба» совместно с Росрыболовством, Минсельхозом, Минпромторгом и Рыбным союзом.

Также Роскачество намерено проверить производителей пицц и российских аналогов Coca-Cola и Pepsi.

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