Кишечную палочку обнаружили в 40% роллов «Филадельфия»

Проверка проводилась среди самых популярных производителей роллов в России, включая рестораны, торговые сети и специализированные магазины формата «на вынос».
Помимо кишечной палочки исследователи выявили превышение количества микроорганизмов во всех роллах.
Глава Роскачества Максим Протасов заявил, что в ведомстве собираются запустить проект «Русская рыба» совместно с Росрыболовством, Минсельхозом, Минпромторгом и Рыбным союзом.
Также Роскачество намерено проверить производителей пицц и российских аналогов Coca-Cola и Pepsi.