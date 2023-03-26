Специалисты рассказали, кому нельзя есть яблоки

Российские врачи в беседе назвали причины, из-за которых нельзя есть яблоки, пишет 74.RU.

В сыром виде яблоки нежелательно есть людям с язвенной болезнью, особенно 12-перстной кишки — содержащаяся в них кислота будет лишний раз раздражать слизистую.

Также следует отказаться от этих фруктов при индивидуальной непереносимости и аллергиях, повышенной чувствительности желудочно-кишечного тракта, гастрите, язвах, повышенной кислотности и некомпенсированном диабете, указывает Lenta.ru.

Чтобы снизить раздражающий эффект для слизистых, фрукт можно запечь. А для изысканного вкуса — немного посыпать корицей.

Ранее самые полезные летние фрукты назвал диетолог. Так, в В яблоке много полезного: в частности, кверцетин — биоактивное вещество, которое защищает от атеросклероза, улучшает состояние сосудистой стенки и вообще считается, что увеличивает продолжительность жизни.