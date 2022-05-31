31 мая
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Жизнь

Самые полезные летние фрукты назвал диетолог

Наиболее полезным летним фруктом является яблоко, сообщил «Вечерней Москве» врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Яблоки, фрукты, продукты.
Яблоки, фрукты, продукты.
pixabay.com/

По словам специалиста, в день нужно есть не менее двух яблок.

«В яблоке много полезного: в частности, кверцетин — биоактивное вещество, которое защищает от атеросклероза, улучшает состояние сосудистой стенки и вообще считается, что увеличивает продолжительность жизни», — объяснил диетолог.

По его мнению, во время летнего сезона яблоки можно чередовать в рационе с грушами.

«Груши тоже стоит есть каждый день. Груши можно сочетать и чередовать с яблоками, они полезны тем же, плюс там побольше пищевых волокон. Пищевые волокна бывают разными, и там их полная гамма», — добавил диетолог.

В сливах также присутствуют пищевые волокна, которые нормализуют работу кишечника, пишет Газета.Ru. По словам Гинзбурга, сливы следует называть ягодами, а не фруктами.

Ранее диетолог назвала «известный» продукт, который улучшает работу печени.

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