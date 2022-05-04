Диетолог назвала «известный» продукт, который улучшает работу печени

Врач подчеркнула, что у людей, которые ведут нездоровый образ жизни, в печени постепенно накапливается жир. Уменьшить его количество помогает метионин. Это аминокислота, которая содержится в твороге.
«Метионин очень классно работает с печенью, с любыми заболеваниями печени.
Я бы сказала, что метионин способствует уменьшению количества жира в печени. Языком научным можно сказать, что творог улучшает метаболизм клеток печени», — сказала Дианова.
По ее словам, в составе творога человек может получать «одно из лучших сочетаний» веществ, полезных для организма.