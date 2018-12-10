Встречаем Новый год с «Гурманом»

Вкусная еда — одно из главных удовольствий для человека, что бы ни говорили сторонники аскетичных диет, если вместе с питательными веществами вы получите порцию серотонина — вы почувствуете себя счастливее. Эту аксиому знают в продуктовом магазине «Гурман» .

Название супермаркета говорит само за себя — на пяти тысячах квадратных метров располагается настоящее царство вкуса, где каждый найдет для себя не только уже привычные и полюбившиеся продукты, но и заморские деликатесы, эксклюзивно представленные только в Гурмане. Ну что, надеемся, вы хорошо позавтракали? Потому что аппетит ваш сейчас будет простимулирован.

Готовые блюда, которые можно взять с собой или отведать здесь же, на фудкорте — выше всяких похвал. Это не просто домашняя еда — речь идет о меню, которого не постыдился бы любой ресторан. Слово ресторан не случайно — отдел готовой еды находится в ведении бренд-шефа ресторанов Заречье и Асадор Павла Безбородова. Необычные сочетания вкусов, авторские салаты и горячее, все свежайшее, приготовленное из отборных продуктов, принципиально без даже намека на консерванты — и при этом стоимость шедевров более чем доступная — не удивительно, что на обед в Гурман приезжают со всех уголков нашего города. Потому что вкусно! Собственное производство представлено не только готовыми блюдами.

Продуктовый магазин «Гурман». Автор фото: Менько Татьяна Сергеевна

Есть все, что пожелает душа: колбасы, копчености, паштеты (мясные деликатесы готовятся из фермерского сырья по советским ГОСТам 1938-го года), изумительные пельмени и вареники ручной лепки (как вам, например, отзывается название «пельмени с курицей и сыром»?), домашняя консервация (соленья, варенье, соки — все то, что рачительная хозяйка приготовила бы на зиму, если бы у нее было много времени) и даже сыры. Добавьте к этому выпечку — хлеб разных сортов, булочки, пирожки и пицца — и картина станет понятной, уйти без покупки просто невозможно.

Продуктовый магазин «Гурман». Автор фото: Менько Татьяна Сергеевна

Искушение для любителей сладостей — кофейня-кондитерская «Фарго» манит к себе бодрящим ароматом кофе, а глаз радуется не только виду тортов, пирожных и конфет — а и цифрам на ценниках. Здесь хозяйничает шеф-кондитер Ринат Гарипов, изобретая все новые десерты, и вы можете не только полакомиться здесь же за столиком в кафе, но и заказать авторский торт для своего торжества. Обязательно загляните в кондитерский отдел — ассортимент шоколада, конфет, печенья, сладких паст и меда вас непременно вдохновит.

На территории магазина работает бар — в преддверии приближающихся праздников возьмите на заметку, ассортимент отдела очень приличный.

Продуктовый магазин «Гурман». Автор фото: Менько Татьяна Сергеевна

Кстати, о наступающем 31 декабря. В магазине Гурман созданы условия для всех групп покупателей. Вы ищете изысканные и необычные продукты — отдел деликатесов со всего мира к вашим услугам. Элитные сорта икры осетровых, крабовое мясо, трюфели, редкие соусы и специи, все для любителей японской кухни, свежая рыба — в том числе живая, мясо и птица. Поклонники ЗОЖ и ПП найдут полные линейки продукции признанных производителей в этой отрасли от суперфудов и безглютеновой муки, проростков и семян для проращивания, урбечей и паст до натуральных сухофруктов и сладостей. Вы любите готовить сами — мясной, молочный, овощной и другие отделы ждут вас, и обращайте внимание — в магазине постоянно действуют акции, экономить сейчас не стыдно. На полках уже представлены новогодние подарки от эконом до премиум класса.

Продуктовый магазин «Гурман». Автор фото: Менько Татьяна Сергеевна

А если не найдете время на подготовку новогодней трапезы- в последние дни декабря в Гурмане можно будет приобрести те блюда, которые станут главным украшением вашего праздника. Какие — пока секрет Павла Безбородова, следите за новостями магазина на страничке @gurman_arena в Instagram.

Особо обращаем ваше внимание — до 25 декабря 2018 г. включительно при покупке в Гурмане на сумму от 2 000 рублей вы можете принять участие в розыгрыше сертификатов для приобретения новогоднего угощения на сумму 5, 15 и 30 000 рублей. Чтобы участвовать — нужно просто указать на чеке фамилию, имя и телефон и сбросить чек на кассе*.

Самый волшебный праздник приближается, как всегда, с бешеной скоростью. Удачных покупок вам, и получите удовольствие от всех предновогодних хлопот, смакуйте эту жизнь, как истинный гурман!

Продуктовый магазин «Гурман». Автор фото: Менько Татьяна Сергеевна