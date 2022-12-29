29 декабря
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Потребитель

ВТБ откроет более 350 офисов для обслуживания розничных клиентов в новогодние праздники

С 1 по 8 января 2023 года ВТБ установил график работы своих офисов в режиме праздничных дней. Обслуживать клиентов-физических лиц по всей стране будут 357 точек продаж банка. Большинство операций в новогодние каникулы доступны клиентам в ВТБ Онлайн.

Обслуживать клиентов-физических лиц в новогодние праздники будут наиболее востребованные по статистике банка точки продаж. Максимальное число дежурных отделений будет открыто 4, 5 и 6 января. 31 декабря офисы ВТБ будут работать по ранее установленным режимам. Перечень дежурных офисов и режим обслуживания клиентов с 1 по 8 января 2023 года опубликован на сайте ВТБ.

В Алтайском крае 5 января 2023 года с 10.00 до 17.00 клиентов будут обслуживать офисы, расположенные по адресам:

  • г. Барнаул, ул. Малахова, д. 88в;
  • г. Бийск, ул. Васильева, д. 57а;
  • г. Рубцовск, ул. Ленина, д. 141.

Значительное число операций традиционно доступно клиентам банка в ВТБ Онлайн. Все операции по вкладам, включая открытие и закрытие вклада, пополнение или частичное снятие средств, пользователям мобильного приложения можно будет осуществлять в течение всех праздничных выходных. При завершении срока действия вклада в период с 31 декабря по 8 января включительно закрытие вклада произойдет 9 января. С учетом каждого дополнительного дня действия вклада ВТБ начислит на него проценты.

В случае плановой даты платежа по кредитам 31 декабря — 8 января банк спишет средства 9 января. Если платежный период по ипотеке приходится на 2−8 января, деньги могут быть списаны, начиная с 3 января при наличии денег на приоритетном счете. Для досрочного погашения кредитов в декабре, заявку необходимо подать до 30 декабря, для досрочного погашения в январе — с 3 января 2023 года.

Переводы через Систему быстрых платежей, а также между своими счетами, внутри ВТБ или клиентам других банков с карты на карту будут осуществляться в стандартном режиме. Исключение составят лишь платежи по реквизитам в адрес юридических лиц (в том числе требующие валютного контроля). Платежи по реквизитам, осуществлённые в период:

  • с 1 по 2 января включительно будут приняты банком к исполнению 3 января;
  • с 3 по 6 января включительно — в стандартном режиме;
  • с 7 по 8 января включительно — 9 января.

Сроки зачисления средств необходимо уточнять у банка получателя.

Напоминаем, что в период новогодних праздников количество мошеннических атак на граждан традиционно возрастает, поэтому просим клиентов быть максимально бдительными и для защиты своих средств соблюдать базовые правила:

  • никому не сообщайте свои личные данные, пароли, в том числе из смс-сообщений;
  • установить сложный пароль на блокировку экрана телефона и в мобильное приложение банка;
  • открыть отдельную банковскую карту, в том числе цифровую, с минимальной суммой на остатке — если ее данные окажутся скомпрометированы, потери будут относительно невелики;
  • не отвечать на незнакомые номера и при любых сомнениях в собеседнике — сразу прервать разговор/переписку и самостоятельно перезвонить в банк;
  • оформить страховку карт и счетов от мошенничества и несанкционированных списаний;
  • использовать только проверенные сайты, чтобы не скомпрометировать данные карты, или проверять ссылку, прежде чем перейти по ней.

Банк ВТБ (ПАО)

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