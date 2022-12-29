ВТБ откроет более 350 офисов для обслуживания розничных клиентов в новогодние праздники

С 1 по 8 января 2023 года ВТБ установил график работы своих офисов в режиме праздничных дней. Обслуживать клиентов-физических лиц по всей стране будут 357 точек продаж банка. Большинство операций в новогодние каникулы доступны клиентам в ВТБ Онлайн.

Обслуживать клиентов-физических лиц в новогодние праздники будут наиболее востребованные по статистике банка точки продаж. Максимальное число дежурных отделений будет открыто 4, 5 и 6 января. 31 декабря офисы ВТБ будут работать по ранее установленным режимам. Перечень дежурных офисов и режим обслуживания клиентов с 1 по 8 января 2023 года опубликован на сайте ВТБ.

В Алтайском крае 5 января 2023 года с 10.00 до 17.00 клиентов будут обслуживать офисы, расположенные по адресам:

г. Барнаул , ул. Малахова , д. 88в;

ул. Малахова д. 88в; г. Бийск , ул. Васильева , д. 57а;

ул. Васильева д. 57а; г. Рубцовск , ул. Ленина , д. 141.

Значительное число операций традиционно доступно клиентам банка в ВТБ Онлайн. Все операции по вкладам, включая открытие и закрытие вклада, пополнение или частичное снятие средств, пользователям мобильного приложения можно будет осуществлять в течение всех праздничных выходных. При завершении срока действия вклада в период с 31 декабря по 8 января включительно закрытие вклада произойдет 9 января. С учетом каждого дополнительного дня действия вклада ВТБ начислит на него проценты.

В случае плановой даты платежа по кредитам 31 декабря — 8 января банк спишет средства 9 января. Если платежный период по ипотеке приходится на 2−8 января, деньги могут быть списаны, начиная с 3 января при наличии денег на приоритетном счете. Для досрочного погашения кредитов в декабре, заявку необходимо подать до 30 декабря, для досрочного погашения в январе — с 3 января 2023 года.

Переводы через Систему быстрых платежей, а также между своими счетами, внутри ВТБ или клиентам других банков с карты на карту будут осуществляться в стандартном режиме. Исключение составят лишь платежи по реквизитам в адрес юридических лиц (в том числе требующие валютного контроля). Платежи по реквизитам, осуществлённые в период:

с 1 по 2 января включительно будут приняты банком к исполнению 3 января;

с 3 по 6 января включительно — в стандартном режиме;

с 7 по 8 января включительно — 9 января.

Сроки зачисления средств необходимо уточнять у банка получателя.

Напоминаем, что в период новогодних праздников количество мошеннических атак на граждан традиционно возрастает, поэтому просим клиентов быть максимально бдительными и для защиты своих средств соблюдать базовые правила:

никому не сообщайте свои личные данные , пароли , в том числе из смс-сообщений;

пароли в том числе из смс-сообщений; установить сложный пароль на блокировку экрана телефона и в мобильное приложение банка;

открыть отдельную банковскую карту , в том числе цифровую , с минимальной суммой на остатке — если ее данные окажутся скомпрометированы , потери будут относительно невелики;

в том числе цифровую с минимальной суммой на остатке — если ее данные окажутся скомпрометированы потери будут относительно невелики; не отвечать на незнакомые номера и при любых сомнениях в собеседнике — сразу прервать разговор/переписку и самостоятельно перезвонить в банк;

оформить страховку карт и счетов от мошенничества и несанкционированных списаний;

использовать только проверенные сайты , чтобы не скомпрометировать данные карты , или проверять ссылку , прежде чем перейти по ней.

Банк ВТБ (ПАО)