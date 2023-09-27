Вторая волна удорожания ипотеки: по каким ставкам дают кредиты на жилье на Алтае

После третьего в этом году повышения ставки Центробанка ипотечные кредиты стали снова, как месяц назад, дорожать. Волна роста ставок охватила в первую очередь рыночные, не льготные, программы банков - кое-где ставки по ним уже вдвое превышают льготные. Однако условия по госпрограммам в банках тоже продолжают медленно, но верно ухудшаться, следует из мониторинга ставок топ-20 ипотечных банков портала Минстроя России наш.дом.рф.

Волна повышения

Процентные ставки по рыночной, не льготной ипотеке, начали расти в первую же неделю после решения Центробанка от 15 сентября.

В период с 18 до 24 сентября они поднялись в среднем на 0,44 п.п. (процентных пункта) - это кредиты на покупку квартир на вторичном рынке. В Сбере и ВТБ, лидерах рынка, ипотека на квартиры подорожала на 0,5 п.п.

Рост, как видим, незначительный. Но, возможно, это только начало. После предыдущего, августовского, повышения ключевой ставки ЦБ последующая волна удорожания ипотеки в коммерческих банках продолжалась две недели.

Ипотека. CC0

Максимум и минимум

Теперь о стоимости кредита.

В Сбере рыночная ставка на покупку квартиры на вторичном рынке теперь составляет 14,5% годовых – но это с учетом скидки для зарплатных клиентов (1 п.п.), за оформление пакета услуг «Домклик Плюс» (1 п.п.) и электронную регистрацию сделки (0,3 п.п.).

В ВТБ – 14,3% (с учетом скидки на онлайн-заявку). Для сравнения: совсем недавно, в начале августа, ставки по рыночной ипотеке на вторичку в этих банках достигали 11,7-11,8% годовых.

Рекордсмен по размеру заявленной ставки «Газпромбанк». Согласно информации наш.дом.рф, это 16,5% годовых.

А минимальные ставки отмечены у АкБарса (13,2%), "Абсолют банка" (13,39%) и Росбанка (13,9%) - из кредитных учреждений, работающих в Алтайском крае. Впрочем, фактические условия, как обычно, зависят и от индивидуальных особенностей заемщика.

Новостройки Барнаула. Altapress.ru

Перетекание спроса

Как видим, разница ставок между рыночными и льготными программами продолжает расти и сегодня превышает 5-6 п.п.

Естественная реакция заемщиков - рост интереса к льготным программам, распространяющимся только на новостройки, и перетекание спроса с вторичного на первичный рынок.

Процесс пошел уже после августовского повышения ставки ЦБ. В пресс-службе ВТБ констатировали, что в сентябре на льготную ипотеку пришлось 56% в структуре продаж, банка «Открытие» – 65%.

Новостройки Барнаула. Altapress.ru

Между тем, похоже, что жилищное строительство в Алтайском крае нуждается в повышении спроса - по крайней мере, если говорить о многоквартирниках.

Так, за первые восемь месяцев 2023 года в Алтайском крае введено в эксплуатацию на 42% меньше многоквартирного жилья, чем в тот же период 2022-го: 209 тыс. кв. метров, сообщает наш.дом.рф. Это вдвое меньше ввода индивидуальных жилых домов (426 тыс. кв. метров).

После смещения интереса к льготным программам, в сентябре-октябре, строительство и ввод в эксплуатацию "человейников" на Алтае, возможно, начнет ускоряться.

Новостройка. Altapress.ru

Льготы уменьшаются

Однако и условия льготной ипотеки в период с 18 по 24 сентября все же тоже ухудшились, хотя и ненамного. Центробанк пришел к выводу: надо охлаждать ипотечный рынок. И тут все идет по плану.

Минимальный первоначальный взнос по госпрограммам повысили с 15 до 20%. И на 0,5 п.п. снизили размер субсидии, предоставляемой банкам для субсидирования льготных программ, напоминает РБК.

И вот на фонде роста ставки ЦБ коммерческие банки стали незначительно (на 0,3-0,7 п.п.), но массово менять условия по льготным программам.

Ипотека. pixabay.com.

Ставки по госпрограммам в банках подтягиваются к максимально возможным, предусмотренным постановлениями правительства: до 8% по льготной ипотеке-2020 и до 6% - по семейной. Ранее все банки держали их немного ниже планки.

Тем не менее льготные программы пока остаются относительно доступными. В среднем по рынку льготный кредит на покупку квартиры новостройке можно взять под 7,92%, по программе семейной ипотеки – под 5,92%.

Ранее altapress.ru подсчитал: повышение ипотечной ставки лишь на 2 п. п. приводит к тому, что ежемесячный платеж по кредиту в 3,4 млн рублей, взятому на 20 лет, возрастает на 4,8 тыс.

В итоге общий размер переплаты по кредиту за 20-летний период его погашения оказывается больше на 1,1 млн рублей. По последним, июльским, данным, в Алтайском крае ипотеку берут в среднем на 23,8 лет.