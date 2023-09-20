Сбербанк отменил скидки к ставкам льготной ипотеки

Также повысится размер первоначального взноса. Теперь будет 20,1%.
Для тех, кто уже получит одобрение от банка, стоимость кредита не изменится.
Ранее сообщалось, что IT-специалисты получат льготную ипотеку до конца года.
С 20 сентября Сбербанк отменил скидки по ставкам на льготную ипотеку, сообщает РБК.
Также повысится размер первоначального взноса. Теперь будет 20,1%.
Для тех, кто уже получит одобрение от банка, стоимость кредита не изменится.
Ранее сообщалось, что IT-специалисты получат льготную ипотеку до конца года.
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