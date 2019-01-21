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21 января
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WhatsApp ввел серьезные ограничения по рассылкам сообщений

В популярном мессенджере WhatsApp ввели жесткие ограничения на рассылки сообщений. Отныне можно отправлять послание только пяти пользователям или группам за один раз, пишет «РГ» со ссылкой на вице-президента WhatsApp Викторию Гранд.

Мессенджер. Telegram. WhatsApp.
Мессенджер. Telegram. WhatsApp.
ССО

Как заявили разработчики мессенджера, эти меры направлены на борьбу с распространением фальшивых новостей и слухов. Ранее непроверенная информация о похищенном ребенке, которой массово обменивались пользователи WhatsApp в Индии, стала причиной множества самосудов в стране. Несколько человек, которых подозревали в похищении, погибли в результате нападений.

После этого правительство Индии потребовало от WhatsApp начать борьбу с распространением ложной информации.

А в Алтайском крае, например, на новогодних каникулах жителей пугали сообщениями в мессенджерах о том, что сразу в нескольких регионах России выявили мандарины, зараженные вирусом гриппа.

До введения этого ограничения число контактов или групп, которым можно было одновременно отправить сообщение, составляло 20, а до этого в массовую рассылку можно было включать до 250 абонентов.

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