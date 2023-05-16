WhatsApp прекратит работу на смартфонах

С 1 июня многие владельцы смартфонов не смогут больше на своих устройствах пользоваться мессенджером WhatsApp.

Доступ к WhatsApp утратят пользователи, которые используют устаревшие модели смартфонов. Или даже вполне современные, но работающие под управлением старых версий операционных систем, пишет prokazan.ru.

Использовать мессенджер будет невозможно на телефонах, функционирующих под управлением операционных систем Android 5.1 Lollipop и iOS 13 и любых, еще более старых.

Но выход есть. Стоит обновить программное обеспечение смартфона — чтобы летом продолжать пользоваться WhatsApp.

Между тем один аккаунт WhatsApp можно будет использовать на нескольких телефонах. Разработчики улучшили функцию: теперь пользователи могут использовать один аккаунт на нескольких телефонах. К одному аккаунту можно привязать до четырех устройств.

Благодаря созданию этой функции вести диалоги в приложении станет удобнее, а также появится возможность переключения между устройствами без выхода из аккаунта.

В ближайшие недели обновление станет доступно всем, сейчас его уже начали внедрять по всему миру.