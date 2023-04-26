Один аккаунт WhatsApp можно будет использовать на нескольких телефонах

Разработчики приложения рассказали о новых функциях мессенджера, которые добавят с обновлением.

С прошлого года пользователи могут вести переписку в мессенджере на нескольких устройствах.

Разработчики улучшили функцию: теперь пользователи могут использовать один аккаунт на нескольких телефонах. К одному аккаунту можно привязать до четырех устройств.

Благодаря созданию этой функции вести диалоги в приложении станет удобнее, а также появится возможность переключения между устройствами без выхода из аккаунта.

В ближайшие недели обновление станет доступно всем, сейчас его уже начали внедрять по всему миру.

Ранее стало известно, что WhatsApp пропадет с тысячи смартфонов в этом году.