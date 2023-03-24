24 марта
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Потребитель

Wildberries и Ozon ввели новое правило для всех россиян

Россиянам сообщили о правилах, которые вводятся со стороны популярных интернет-магазинов в РФ.

Wildberries.ru
Wildberries.ru
wildberries.ru

Маркетплейсы внесли изменения в оплату товаров для покупателей. Начнут действовать с 24 марта.

На изменение для клиентов решился самый крупный интернет-магазин в РФ. Маркетплейс ввел новое правило в отношении возврата товаров для граждан. Клиент должен заплатить деньги за возврат товара, если выкупил его и принес обратно на пункт выдачи, пишет primpress.ru.

Если покупатель откажется от товара с 24 марта, за каждую позицию с привязанной в личном кабинете маркетплейса банковской карты спишут 100 рублей. Функция бесплатного возврата не будет работать.

Такое же правило и Ozon.

Это временная мера. Пока функция будет работать в режиме теста.

Ранее с бастующих пунктов выдачи заказов Wildberries начали вывозить товары.

В соцсетях появилась информация о том, что все протестующие пункты закроют, а сотрудников уволят. У некоторых точек заметили грузовики, которые увозят товары на склад.

Между тем сотрудники Wildberries рассказали о том, что остановило Барнаул и Новоалтайск от массовых забастовок.

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