Wildberries и Ozon вводят неприятное изменение для всех россиян

Крупные маркетплейсы вводят неприятное изменение для всех своих покупателей, пишет primpress.ru.

Прежде всего, это затронет интерфейс мобильных приложений.

Компания решила убрать все отзывы к товарам, которые продаются на интернет-площадке, а также оценки к ним.

Также стали недоступны и оценки товаров, которые формировались на основе выставленных от покупателей баллов.

Вещи , одежда , гардероб. unsplash.com

Причина исчезновения отзывов и оценок может заключаться в техническом сбое. Но в самом маркетплейсе это пока не комментируют, а выбор процесс выбора товаров для людей на этой площадке стал сложнее.

Еще одно изменение затронет всех, кто заказывает товары на Ozon. После обновления приложения там пропала возможность купить лишь один из товаров, добавленных в корзину.

Ранее на изменение для клиентов решился самый крупный интернет-магазин в РФ. Маркетплейс ввел новое правило в отношении возврата товаров для граждан.

Клиент должен заплатить деньги за возврат товара, если выкупил его и принес обратно на пункт выдачи. Такое же правило и Ozon.

Это временная мера. Пока функция будет работать в режиме теста.

Между тем с бастующих пунктов выдачи заказов Wildberries начали вывозить товары.

В соцсетях появилась информация о том, что все протестующие пункты закроют, а сотрудников уволят. У некоторых точек заметили грузовики, которые увозят товары на склад.