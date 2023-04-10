10 апреля
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Потребитель

Wildberries и Ozon заявили о прекращении работы нескольких направлений

Маркетплейсы заявили о прекращении работы нескольких направлений уже с 11 апреля, пишет PRIMPRESS.

Wildberries.ru
Wildberries.ru
wildberries.ru

Wildberries решил убрать возможность оплатить товар наличными в пункте выдачи заказов или при доставке курьером. Теперь товары можно оплачивать только онлайн.

Ozon заявил о важном обновлении — покупателей исчезнет кнопка «Купить в один клик», указывает kem-live.ru. Вместо нее в приложении появится строка «Перейти к оформлению».

Такая функция была очень удобна для всех, кто добавлял в корзину много товаров, но затем хотел заказать один из них.

Вместо этого в приложении появилась кнопка «Перейти к оформлению», и, если на нее нажать, программа предложит оплатить сразу все товары, которые были у человека в корзине.

Ранее сообщалось, что Wildberries и Ozon вводят неприятное изменение для всех россиян. Прежде всего, это затронет интерфейс мобильных приложений.

Компания решила убрать все отзывы к товарам, которые продаются на интернет-площадке, а также оценки к ним.

Также стали недоступны и оценки товаров, которые формировались на основе выставленных от покупателей баллов.

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