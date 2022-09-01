1 сентября
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Потребитель

Wildberries может повысить цены на товары

Товары на Wildberries могут подорожать в скором времени. Это связано с выросшими тарифами для продавцов, сообщает Telegram-канал Baza.

Wildberries.ru
Wildberries.ru
wildberries.ru

Тарифы на продажу товаров на маркетплейсе выросли в несколько раз с 15 августа.

«Например, стоимость логистики выросла почти вдвое, плата за приемку — вчетверо, а цена за хранение — еще в несколько раз», — уточняют в Telegram-канале.

Стоимость логистики и хранения практически приравнялась к сумме заработка продавцов.

В Wildberries объяснили, что цены выросли из-за перегруженности складов на фоне высокого сезона. В связи с этим продавцы предупреждают, что для покрытия расходов им придется поднять цены.

Такая тенденция может коснуться и других площадок, поскольку цены на маркетплейсе не должны превышать цены конкурентов. По этой причине товары в обычных офлайн-магазинах тоже могут подорожать — они также следят за ситуацией на торговых площадках.

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