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Потребитель

Wildberries начал взимать с пользователей по сто рублей за каждый возвращенный товар

Маркетплейс Wildberries ввел платный возврат товаров — за каждую возвращенную единицу взыскивают по 100 рублей. Это правило начало действовать даже для товара с браком.

Wildberries.ru
Wildberries.ru
wildberries.ru

На массовые «штрафы» начали жаловаться в соцсетях компании, пишет РБК. Часть людей жалуются, что у них списали деньги в том числе за возврат бракованного товара.

«Сама компания утверждает, что политика возвратов не менялась — компания с 2020 года тестирует разные модели доставки, и для пользователей с высокой долей возвратов и невысокой суммой выкупа применяется тариф оплаты обратной логистики, пояснил представитель Wildberries. Сумму выкупа и процент возвратов при которых не применяется этот тариф маркетплейс не раскрывает», — пишут журналисты.

В уведомлении, которое потребители видят в корзине заказа перед его оплатой, компания ссылается на ст. 26.1 закона «О защите прав потребителей».

Она подразумевает, что продавец должен возвратить клиенту сумму, уплаченную по договору, за исключением расходов продавца на доставку от потребителя возвращенного товара.

Представители компании поясняют, что так они хотят «воспитать» покупателей, привив им потребность к осознанному выбору.

Ранее в Барнауле открылся логистический центр Wildberries.

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