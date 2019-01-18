Барнаулец пожаловался на автобусы, которые редко ходят и пропускают остановки

Барнаулец Алексей обратился в редакцию altapress.ru с жалобой: «Хочу выразить неудовольствие работой автобуса № 55. В последнее время автобусы перестали ходить по расписанию, на остановках не тормозят — проезжают мимо. По вечерам вообще часто так делают. 13 января ждал автобус с 20:30 до 21:00 и не смог уехать, пришлось добираться по-другому. Что за безобразие?»