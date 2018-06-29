Барнаулец пожаловался на водителей маршруток, которые мочатся около "Ленты"

Житель Барнаула Виталий пожаловался в редакцию altapress.ru на водителей, которые справляют нужду у конечной остановки маршрутки №47 около гипермаркета "Лента". Мужчина утверждает, что именно сотрудники транспортных компаний устроили туалет прямо на улице.
Виталий,
барнаулец:
— Я постоянно хожу мимо гипермаркета в садоводство. Водители, останавливаясь на "перекур", справляют нужду прямо за автомобилями. Когда идешь там, невыносимо воняет мочой. Неужели нельзя привлечь их к ответственности и заставить ходить в туалет в гипермаркет? Ведь там есть для этого все условия!
В комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула ответили:
— За нарушение общественного порядка по п. 1 ст. 20.1 КоАП РФ установлена административная ответственность в виде штрафа от 500 до 1000 руб. или административный арест на срок до 15 суток.
Органы местного самоуправления не уполномочены составлять протоколы и рассматривать дела о подобных административных правонарушениях. Соблюдение общественного порядка контролируют сотрудники Управления МВД России по Барнаулу.
Отметим, что конечная разворотная площадка "площадь им. В.Н. Баварина", на которой водители автобусного маршрута №47 выполняют межрейсовый отстой, оборудована помещением личной гигиены.
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