Барнаулец пожаловался на водителей маршруток, которые мочатся около "Ленты"

— За нарушение общественного порядка по п. 1 ст. 20.1 КоАП РФ установлена административная ответственность в виде штрафа от 500 до 1000 руб. или административный арест на срок до 15 суток.

Органы местного самоуправления не уполномочены составлять протоколы и рассматривать дела о подобных административных правонарушениях. Соблюдение общественного порядка контролируют сотрудники Управления МВД России по Барнаулу.

Отметим, что конечная разворотная площадка "площадь им. В.Н. Баварина", на которой водители автобусного маршрута №47 выполняют межрейсовый отстой, оборудована помещением личной гигиены.