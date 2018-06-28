Глава Следкома: в Барнауле пенсионерку незаконно удерживали в автобусе

По поручению председателя СКР возбудили уголовное дело после того, как в Барнауле пенсионерку около часа держали в автобусе, сообщает сайт ведомства.
Дело возбудили по статье о незаконном лишении человека свободы, не связанном с его похищением.
Напомним, по словам журналистов, женщина забыла пенсионное удостоверение и деньги дома, но взяла с собой проездной. Без пенсионного кондуктор принимать проездной отказалась, и движение автобуса остановили на Новом рынке.
Почти час пенсионерка находилась в салоне, из-за духоты резко подскочило давление. Вызволить пожилую женщину удалось лишь дочери.
Следователи дадут юридическую оценку не только действиям водителя и кондуктора, но и руководства транспортной компании. Уже опрашивают пассажиров, которые были в салоне, осмотрели автобус. Кроме того, следователи изъяли документы в транспортной компании и опросили руководителя.
Дело взяли на контроль в центральном аппарате ведомства.
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