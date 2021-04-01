1 апреля
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«Я не растратил, не украл». СМИ рассказали о крупных проблемах алтайского кредитного кооператива

Полиция продолжает расследовать уголовное дело о возможных финансовых махинациях рубцовского кредитного кооператива «Инвестор», сообщают «Вести Алтай». Пайщики уже около года не могут вернуть вклады — от 30 тыс. рублей до более миллиона. А директор объясняет трудности пандемией.

Деньги. Кредиты.
Деньги. Кредиты.
СС0

Точное количество потерпевших правоохранители еще устанавливают — ранее СМИ утверждали, что их около 130. Директор кооператива уверяет, что, если бы не пандемия — все бы выплатили до копейки.

Вклады под высокие проценты кооператив оформлял с 2011 года — ряд СМИ сообщали, что речь шла о 11,25% годовых. Но в 2020 году начались трудности с выплатами.

Мы собрались переезжать к детям и копили. У нас эти деньги трудовые! У нас мозолистые руки! У нас деньги-то гробовые, 80 лет, мы же тоже планируем как-то доживать. И как это молодое поколение с нами так поступило?! — возмущается Тамара Бурулько, пайщик КПК «Инвестор».

Долги. Деньги.
Долги. Деньги.
altapress.ru

По некоторым данным, КПК не вернул более 16 млн рублей — расследуется уголовное дело о присвоении и растрате.

По делу назначен ряд судебных экспертиз. На недвижимое имущество подозреваемого, оформленного на третьих лиц, наложен арест, — объясняет Павел Гуль, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Деньги. Монеты.
Деньги. Монеты.
CC0

А вот директор кооператива Андрей Хлыстунов утверждает, что из-за пандемии десятки пайщиков, поддавшись панике, написали заявления о выходе из кооператива. Средств, чтоб рассчитаться со всеми, просто не хватало, долги росли.

Я уже и следователю готов сказать, и полиграф могу пройти, я никуда не растратил, не украл, — сказал Хлыстунов.

Директор обещает рассчитаться с вкладчиками в течение полугода. Но, судя по репортажу, ему уже не очень-то верят.

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