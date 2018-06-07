В Барнауле будут судить руководителей некогда процветающего кредитного кооператива

Как следует из обвинительного заключения по уголовному делу (а оно есть в распоряжении altapress.ru), супруги Валерий и Наталья Касаткины обвиняются в мошенничестве по самой тяжелой части статьи УК РФ — части 4 (совершено организованной группой либо в особо крупном размере, ст. 159).

При этом Касаткина обвиняется еще в двух уголовных преступлениях: "присвоение или растрата" (ст. 160 часть 4) и "злоупотребление полномочиями" (ст. 201 часть 1).

Все преступления, по версии следствия, супруги совершили во время руководства работой кредитного потребительского кооператива (КПК) "Городской". Наталья Касаткина была председателем его правления с 2004 года. Валерий Касаткин — главой наблюдательного совета.

Кооператив не вернул сбережения пайщикам — каждому от нескольких тысяч до 1,5 млн рублей. В деле более 1100 потерпевших.

Положение катастрофическое

Валерий Касаткин в 1997 году стал инициатором создания КПК "Городской", объединивший средства учителей двух барнаульских школ. Кооператив много лет процветал, а успех притягивал — к августу 2013 года в нем значилось около 5 тыс. пайщиков. Увы: это был год его краха.

Касаткин, человек очень энергичный, в 2000-м году объединил несколько десятков местных кооперативов в "Ассоциацию кредитных союзов", помогал их руководителям, консультировал новичков. Создание современных "касс взаимопомощи", "народных банков" тогда поддерживали и в крае, и на федеральном уровне. И даже их коллеги в Европе и Канаде.

Но осенью 2013 года КПК "Городской" стал отказывать в возврате денег: "выдадим в порядке очереди". Но многие деньги так и не получили, год КПК закончил с убытком. Летом 2014 года на большом собрании пайщиков супруги признали: положение кооператива катастрофическое. Вот как сам Валерий Касаткин объяснил на следствии, как КПК дошел до краха (его версию мы даем в изложении).

Мировой кризис

Проблемы у КПК "Городской" появились еще в 2008 году: часть вкладчиков, напуганных мировым кризисом, стали требовать вернуть вклады. Денег на выплаты не хватало — ведь средства вкладчиков выдавали заемщикам. Чтобы погасить напряженность, правление решило взять взаймы у "Ассоциации кредитных союзов" и других кооперативов.

Чтобы заткнуть "дыры", брали займы еще и в КПК "Объединенные финансы кооперативов", специально созданном для помощи таким низовым кооперативам, как КПК "Городской", в трудных случаях.

По словам Касаткина, пыталась снять напряженность и его супруга — она лично взяла в банке ВТБ24 кредит 1 млн рублей и внесла его в кооператив.

Очевидно, положение дел это не спасло. Касаткин пояснял, что конкуренция на рынке усилилась, вкладчиков переманивали другие кооперативы более высокими процентами. В дальнейшем же уголовные дела трех алтайских кооперативов "ОВК", "Движение в поддержку армии" и "Альянс" подорвали доверие и к КПК "Городской" — за деньгами потянулась новая волна вкладчиков.

В общем, к осени 2013 года возвращать деньги вкладчикам было не с чего.

Создавал иллюзию

Между тем, следствие пришло к выводу: с декабря 2009 года кооператив уже не мог исполнять обязательства перед пайщиками без привлечения денег следующих пайщиков — экспертиза признала КПК "Городской" финансовой пирамидой. А Касаткины, по версии следствия, умышленно замалчивали реальное положение вещей.

Преступный умысел на систематическое хищение денег пайщиков возник у Касаткиных где-то между 2004 и 2014 годами, полагает следствие.

Из обвинительного заключения по делу:

В соответствии с планом совершения преступления Касаткина совместно с Касаткиным разработали различные виды вкладов в КПК "Городской", привлекающие граждан выгодными условиями размещения денежных средств и высокими процентными ставками по сравнению с иными финансово-кредитными организациями Российской Федерации. При этом Касаткин и Касаткина решили привлекать граждан и похищать их денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием по принципу "финансовой пирамиды".

Наталья Касаткина организовывала рекламные кампании, привлекая вкладчиков ложными сведениями, гарантируя им возвратность и высокие проценты. Но заведомо не намеревалась это делать "ввиду отсутствия реальной финансовой возможности".

Касаткин же, зная результаты проверок, скрывал от сотрудников и пайщиков истинное неудовлетворительное финансовое положение КПК. И тем самым создавал иллюзию благополучности его деятельности.

Вывод денег и откаты

По данным одного из бывших бухгалтеров КПК, с 2011 года примерно 70% от полученных более "поздних" личных сбережений направлялись на возврат более "ранних" личных сбережений, и только примерно 30 % — на выдачу займов.

Но следствие считает установленным и тот факт, что Касаткина вывела деньги из КПК "Городской" вместо того, чтобы выплачивать деньги пайщикам. Она дала указание юристу оформить новое юрлицо — кредитный потребительский кооператив граждан "Городской", председателем которого является ее дочь Ольга Кузнецова. В новую структуру перевели часть пайщиков (сегодня оба кооператива банкротятся).

Касаткины проявляли бездействие, не взыскивая долги заемщиков, считали органы следствия. А только крупные заемщики задолжали кооперативу более 50 млн. рублей. Причем сроки исковой давности по некоторым займам истекли.

Нерационально расходовали

В обвинительном заключении приводятся факты, которые следователь трактует как нерациональное использование средств кооператива (а не как уголовное преступление). К примеру, в 2007 году Касаткину регулярно поощряли премиями за интенсивность труда и результаты работы (от 2 до 34 тыс. рублей), оплачивали ей командировку в Канаду для участия в семинаре. Премии выдавали и другим работникам кооператива — все это, как считает следствие, способствовало созданию сложной финансовой ситуации.

В сложное время кооператива Наталья Касаткина купила автомобиль "Ситроен". В 2012 году дочь Касаткиных приобрела "Ниссан Мурано". Сын Касаткиных купил садовый участок в 4,8 соток (и следствие подозревает, что настоящий владелец его Наталья Касаткина, и на его покупку тоже пошли средства кооператива), дочь — нежилое помещение и гаражный бокс с погребом.

Согласно данным следствия, покупки были сделаны на средства, полученные в КПК. Была ли это зарплата, выплаты по вкладам или другие деньги, не указано. Неясно, как эти факты повлияют на исход дела.

Свою вину супруги Касаткины не признают. Рассмотрение дела начнется 7 июня в Индустриальном райсуде Барнаула.