Яйца из гипсового порошка: рассказываем о фальшивых продуктах в холодильниках. Мнения китайских рестораторов

Не так давно многие стали интересоваться — правда ли, что российские прилавки "закидают" искусственными яйцами.

Производитель — Китай. Даже доподлинно известно, как отличить искусственные яйца от натуральных, от несушек на птицефабриках.

Как отличить

Так, такие яйца округлые. Если разбить их, то желток и белок превратятся в однородную массу. Если сварить искусственный шарик в оболочке, то белок пожелтеет и развалится. А желток не станет принимать синеватый оттенок, характерный для вареных натуральных яиц.

Скорлупа немного шероховата на ощупь и иногда блестит.

Вкус тоже отличается. Некоторые эксперты, кому довелось попробовать такие яйца, утверждают, что у них характерные запах и вкус. Отнюдь не присущие натуральным.

Однако сейчас китайцы хитро помалкивают и не отвечают на популярный вопрос российских потребителей — производят ли в Поднебесной искусственные яйца. Но тот факт, что китайские технологии широко внедряются во всем мире не только в электронике, но и в продуктовом секторе, говорит об обратном.

Яйца. СС0.

Свиная говядина

Так, еще в 2012 году многих потрясло сообщение Первого канала об очередном ноу-хау китайцев — дорогой, мраморной говядине. Ее делают из дешевой свинины с помощью особой пасты с добавлением кленбутерола.

Еще бывают рис из картофеля и полимерных смол.

Тогда же сообщалось и о яйцах, которые умельцы готовят из желатина, бензойной кислоты, парафина и гипсового порошка. Даже китайские рестораторы заметили, что предпочитают покупать у себя в стране импортные яйца — настолько искусственные похожи на натуральные. И тут же выразили сомнения, что местные умельцы могут подсунуть под видом натуральных — фальшивые. Заменить только штамп или наклейку. Об этом поведал повар Чжэн Тао.

А власти не ужесточают контроль качества продуктов питания лишь потому, что опасаются дефицита продовольствия. Ведь в стране проживает почти, 1,5 млрд человек.

А тема об искусственных яйцах всплыла спустя 12 лет — когда россияне столкнулись с натуральными, но взлетевшими по цене, куриными яйцами.

Ну и из опасений, что китайские товары, технологии и, получается, аналоги продуктов заполонили страну.

Ранее сообщалось, что в магазинах появятся искусственные яйца.

Просвечивание

Перед продажей натуральные яйца просвечивают овоскопом. И видно, на каких яйцах кровяные вкрапления. Лучше просвечиваются белые — у них скорлупа прозрачнее. Но если аппарат зафиксирует вкрапления — яйца отбраковывают. Наверное, на сегодняшний день это лучший способ отличить натур-продукт от фальшивки.

Можно в магазине просветить яйца фонариком мобильного телефона и увидеть, есть ли кровяные вкрапления или нет.

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