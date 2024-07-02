Юлиан Долматов: разница между национальной и шенгенской визой

Перед тем, как планировать поездку в другую страну, необходимо ознакомиться с тем, какую визу лучше всего оформить для путешествия. Основными типами виз являются национальная и шенгенская: обе позволяют человеку въезжать в разные страны, но имеют свои отличия.

Чем они отличаются

Национальная виза дает возможность въехать в конкретную страну, и, соответственно, оформляется в ее посольстве. Например, если турист планирует ехать во Францию, то национальную визу он оформляет через французское консульство или посольство. Там же ему объясняют, какие справки и документы необходимо собрать.

В отличие от национальной визы шенгенская является мульти-визой. То есть ее наличие позволяет гражданину свободно перемещаться по странам, которые входят в Шенгенское соглашение. Это вся Европа и еще несколько государств. То есть человек может поехать не только в определенную страну, но и побывать в остальных, если позволяет время и возможности. Для оформления шенгенской визы нужно обратиться в консульство любой из стран зоны Шенгена.

Из вышесказанного видно, что шенгенская виза является более свободной и открывает туристу доступ не в одну страну, а сразу в несколько.

Юрист Юлиан Долматов выделяет несколько преимуществ шенгенской визы:

получение на определенный срок, даже без наличия плана пребывания;

упрощение путешествия по странам Шенгена;

можно самостоятельно выбирать себе место временного проживания внутри той или иной страны.

И, разумеется, наличие шенгенской визы — это отличная возможность посетить многочисленные достопримечательности, исследовать местные памятники культуры, попробовать кухню сразу нескольких стран. Словом, это будет полноценный отдых без каких-либо ограничений.

У национальной визы тоже есть положительные моменты

К ним относятся:

длительное пребывание в стране;

возможность работать или учиться. Но для этого, со слов Юлиана Долматова, необходимо изучить специальные программы и трудоустроиться в соответствии с их требованиями;

ее можно продлить, а то и вовсе изменить на ВНЖ.

К сожалению, с 2022 года у граждан РФ появились сложности с получением шенгенской визы. Однако Юлиан Долматов рассказал, что есть оптимальный вариант решения данной проблемы: получить румынское гражданство. Паспорт Европейской страны позволит путешествовать по странам Европы без необходимости открытия виз. С оформлением гражданства Румынии может помочь компания EU RO Group https://rumunia.ru/.

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