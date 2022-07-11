За несвоевременные выплаты отпускных россияне имеют право получить компенсацию

Расчет отпускных регулируется статьей 139 Трудового кодекса России.
Его рассчитывают следующим образом: нужно вычислить средний дневной заработок за последние 12 месяцев. Для этого сумма зарплаты за год делится на 12 и среднее число календарных дней в месяце (29,3). При этом средний дневной заработок для оплаты неиспользованного отпуска насчитывают делением суммы начисленной зарплаты на число рабочих дней по календарю шестидневной рабочей недели.
Эксперт указала — нередки случаи, когда работник получает отпускные позже или не в полном объеме, пишет Газета.Ru. Это происходит и по кадровым, и по бухгалтерским причинам.
В таком случае сотрудник такой фирмы имеет право получить компенсацию за недоплаты или несвоевременные выплаты отпускных.
Ранее россиянам рассказали, когда брать отпуск, чтобы «выиграть» в деньгах.