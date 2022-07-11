За несвоевременные выплаты отпускных россияне имеют право получить компенсацию

Оплату отпуска необходимо производить не позднее чем за три дня до его начала, рассказала адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева, пишет «Прайм» .

Расчет отпускных регулируется статьей 139 Трудового кодекса России.

Его рассчитывают следующим образом: нужно вычислить средний дневной заработок за последние 12 месяцев. Для этого сумма зарплаты за год делится на 12 и среднее число календарных дней в месяце (29,3). При этом средний дневной заработок для оплаты неиспользованного отпуска насчитывают делением суммы начисленной зарплаты на число рабочих дней по календарю шестидневной рабочей недели.

Эксперт указала — нередки случаи, когда работник получает отпускные позже или не в полном объеме, пишет Газета.Ru. Это происходит и по кадровым, и по бухгалтерским причинам.

В таком случае сотрудник такой фирмы имеет право получить компенсацию за недоплаты или несвоевременные выплаты отпускных.

Ранее россиянам рассказали, когда брать отпуск, чтобы «выиграть» в деньгах.