За новые окна в квартире можно «схлопотать» штраф в 100 тысяч рублей

Специалист напомнила — за незаконным переустройством жилья следит управляющая компания, поэтому при ремонте необходимо обращать внимание на несколько моментов.
На что обратить внимание
- Запрещено менять окна в домах, представляющих историческую ценность, для этого необходимо запросить соответствующее разрешение.
- Нельзя менять окна в новых зданиях с архитектурным рисунком.
- Жильцы не могут переустраивать несущие стены.
Нарушение указанных правил может привести к штрафу от жилинспекции в размере до 100 тыс. рублей, или даже суду, пишет Lenta.ru.
Ранее сообщалось, за какие перестановки в квартире можно получить штраф.