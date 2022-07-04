4 июля
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Потребитель

За новые окна в квартире можно «схлопотать» штраф в 100 тысяч рублей

Россиянине, проживающие в многоквартирных домах, могут получить штраф до 100 тысяч рублей за установку новых окон, рассказала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, пишет ПРАЙМ.

Фасад. Балкон. Дом.
Фасад. Балкон. Дом.
СС0

Специалист напомнила — за незаконным переустройством жилья следит управляющая компания, поэтому при ремонте необходимо обращать внимание на несколько моментов.

На что обратить внимание

  • Запрещено менять окна в домах, представляющих историческую ценность, для этого необходимо запросить соответствующее разрешение.
  • Нельзя менять окна в новых зданиях с архитектурным рисунком.
  • Жильцы не могут переустраивать несущие стены.

Нарушение указанных правил может привести к штрафу от жилинспекции в размере до 100 тыс. рублей, или даже суду, пишет Lenta.ru.

Ранее сообщалось, за какие перестановки в квартире можно получить штраф.

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