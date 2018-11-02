За один день абоненты Tele2 подарили 170 Тб интернет-трафика

Благодаря новому сервису клиенты Tele2 первыми смогли передавать пакеты интернет-трафика другим пользователям бесплатно. Больше всего гигабайтов подарили абоненты из Московского региона. Второе место рейтинга регионов по популярности услуги ожидаемо заняли Санкт-Петербург и Ленинградская область. Остальные позиции в пятерке лидеров по объему передаваемого интернет-трафика достались регионам Урала и Сибири: Челябинской области, Пермскому краю и Кемеровской области. Средний пакет трафика, который дарили клиенты, равен 5 Гб.
Tele2 запустила новый сервис «Делитесь гигабайтами» 24 октября 2018 года. Передавать интернет-трафик могут абоненты открытой тарифной линейки «Мой Tele2», а принимать — любые пользователи пакетных тарифов Tele2. Подарить можно как основной пакет интернета, так и накопленные ранее гигабайты. Услугой удобно управлять через приложение «Мой Tele2» — достаточно ввести номер получателя и указать передаваемый объем трафика. Подробнее о новом сервисе на сайте Tele2.
Олег Решетин,
директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:
Мы видим, что для абонентов новый сервис стал не только способом помогать друг другу, но и и возможностью оказать знак внимания. Сразу после запуска клиенты принялись активно тестировать новинку и всего за день подарили 170 Тб. Самыми щедрыми оказались абоненты из Москвы. Это закономерно, учитывая, что здесь живут активные пользователи data-услуг, а проникновение смартфонов в столичной сети Tele2 достигло 90%. В целом востребованность сервиса доказывает верность наших подходов — мы предлагаем продукт, созданный по «другим правилам», простой и отличный от имеющихся на рынке предложений.