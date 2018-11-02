За один день абоненты Tele2 подарили 170 Тб интернет-трафика

Tele2, любимый оператор мобильной связи в России, подвел первые итоги работы нового сервиса «Делитесь гигабайтами», который позволяет клиентам дарить интернет-трафик другим абонентам. В первый день после запуска услуги пользователи передали своим родным и близким 170 Тб.

Благодаря новому сервису клиенты Tele2 первыми смогли передавать пакеты интернет-трафика другим пользователям бесплатно. Больше всего гигабайтов подарили абоненты из Московского региона. Второе место рейтинга регионов по популярности услуги ожидаемо заняли Санкт-Петербург и Ленинградская область. Остальные позиции в пятерке лидеров по объему передаваемого интернет-трафика достались регионам Урала и Сибири: Челябинской области, Пермскому краю и Кемеровской области. Средний пакет трафика, который дарили клиенты, равен 5 Гб.

Новый сервис «Делитесь гигабайтами» позволяет клиентам дарить интернет-трафик другим абонентам архив компании Tele2

Tele2 запустила новый сервис «Делитесь гигабайтами» 24 октября 2018 года. Передавать интернет-трафик могут абоненты открытой тарифной линейки «Мой Tele2», а принимать — любые пользователи пакетных тарифов Tele2. Подарить можно как основной пакет интернета, так и накопленные ранее гигабайты. Услугой удобно управлять через приложение «Мой Tele2» — достаточно ввести номер получателя и указать передаваемый объем трафика. Подробнее о новом сервисе на сайте Tele2.

Олег Решетин,

директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2: