Зачем в Барнауле переименовывают управляющие компании?

31 декабря 2017 года были внесены изменения в Жилищный кодекс РФ. В качестве дополнительного лицензионного требования указано отсутствие тождественности или схожести до степени смешения фирменного наименования соискателя лицензии или лицензиата, право которого на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами возникло ранее.

Лицензиаты, не соответствующие новому требованию, в срок до 11.07.2018 обязаны были внести изменения в свои учредительные документы.

При изучении реестра лицензий Алтайского края установлено, что около 100 наименований управляющих компаний имели тождественное либо сходное до степени смешения с другим обозначение. К таким организациям в том числе относилась УК «Старый Барнаул».

Во исполнение требований законодательства компания внесла изменения в наименование юридического лица, сменив его на «УК «Наследие», а также обратилось в адрес инспекции с заявлением о внесении изменений в лицензию, выданную на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

Переименование управляющей компании не требует проведения нового голосования по выбору такой компании в качестве управляющей организации, а также не обязывает к заключению нового договора управления либо дополнительного соглашения.

По устной информации, представленной «УК «Наследие», собственников информировали о смене названия компании путем вывешивания объявлений.

С информацией о деятельности УК, в том числе ее наименовании собственники помещений вправе ознакомиться на официальной странице компании на сайте ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru), а также на сайте инспекции в разделе «Реестр лицензий Алтайского края».