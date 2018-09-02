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Могут ли из-за долга по оплате ЖКУ не начислить компенсацию?

Ирина из Топчихи интересуется: «У меня была задолженность по оплате электроэнергии. Из-за этого соцзащита не начислила мне ежемесячную компенсацию за услуги ЖКХ. Правомерно ли это?»

Квитанция за услуги ЖКХ.
Квитанция за услуги ЖКХ.
Фото из архива редакции.

В Алтайском краевом союзе организаций профсоюзов пояснили:

Отказ органа социальной защиты населения в предоставлении компенсации при наличии задолженности по оплате электроэнергии не противоречит нормам действующего законодательства.

Правила предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения педагогическим работникам, работающим в краевых и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и проживающим в сельских населённых пунктах, утверждены постановлением Правительства Алтайского края. Согласно этому документу, компенсация предоставляется педагогическим работникам при отсутствии у них задолженности по оплате жилого помещения, отопления и освещения или при заключении и (или) выполнении соглашений по её погашению, заключённых с организациями, осуществляющими начисление населению платежей по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Чтобы получить ответ на свой вопрос на сайте altapress.ru, звоните по телефону:8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru с пометкой «Вопрос в редакцию».

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