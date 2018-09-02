Могут ли из-за долга по оплате ЖКУ не начислить компенсацию?

Отказ органа социальной защиты населения в предоставлении компенсации при наличии задолженности по оплате электроэнергии не противоречит нормам действующего законодательства.

Правила предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения педагогическим работникам, работающим в краевых и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и проживающим в сельских населённых пунктах, утверждены постановлением Правительства Алтайского края. Согласно этому документу, компенсация предоставляется педагогическим работникам при отсутствии у них задолженности по оплате жилого помещения, отопления и освещения или при заключении и (или) выполнении соглашений по её погашению, заключённых с организациями, осуществляющими начисление населению платежей по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.