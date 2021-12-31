Закон жизни. Что нужно знать о ритуальных услугах

Никто не вечен, а смерть, как это ни печально, это — закон жизни. Но одних она забирает в пожилом возрасте, а других — в расцвете сил. По этому поводу правильно высказался русский писатель Иван Тургенев: «Старая штука смерть, а каждому внове». Ведь люди стараются не думать на такую тематику. Но если все же в дом придет беда, нужно обладать хотя бы некоторой информацией, чтобы знать, как правильно организовать похороны. Особенно когда планируется погребение на кладбище.

Выделение участка на кладбище

Чтобы организовать похороны путем традиционного погребения, вначале нужно решить все вопросы, касающиеся получения наиболее подходящего участка. И здесь необходимо учитывать несколько важных моментов.

Подобрать подходящий участок на кладбище вполне возможно еще при жизни. Место для захоронения удастся получить совершенно бесплатно. Доплачивать придется только за дополнительный участок под две могилы. Сопутствующие процедуры на захоронение обязательно являются платными.

Если это новое кладбище, там предлагается совершенно бесплатный участок под одну или две могилы. Этот вопрос нужно сразу обдумать, что особенно касается любой семейной пары, которая и после смерти желает находиться рядом. Только нужно сразу установить ограду. Ведь вторая могила здесь может появиться не так уж и скоро.

За что нужно платить?

При организации похорон через погребение на кладбище нужно сразу постараться найти подходящий участок. Хотя он бесплатный, это совсем не означает, что потом здесь ни за что не придется платить. Обязательно оплачиваются следующие процедуры:

удаление кустарника , если он имеется;

если он имеется; копка ямы соответствующих размеров под могилу;

отвод воды , для чего используется дренаж;

для чего используется дренаж; подсыпание песка в яму и вокруг могилы.

А дальше уже следует сама процедура погребения. Обязательно формируется могильный холм, на котором устанавливается соответствующий символ. Если имеется старая могила родственника, можно провести похороны и через процедуру подзахоронения.

Вопрос с получением участка под могилу и подготовкой ямы окажется проще решить, если обратиться в такую похоронную компанию как ООО «Городская ритуальная служба». Это один из лучших вариантов для любой семьи, проживающей в Минске. Достаточно будет зайти на сайт ritual.by и выбрать все, что понадобится для проведения похорон. Это касается как ритуальных услуг, так и траурных товаров. Выгода такого решения вполне очевидная, потому что заказ оформляется онлайн. К тому же, как услуги, так и товары тут предлагаются по довольно низким ценам.