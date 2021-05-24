1 Что не так с будущими пенсиями у самозанятых?

Самозанятые — плательщики налога на профдоход — не обязаны платить взносы в Пенсионный фонд. Часто это подается как одно из преимуществ этого нового налогового режима.

Между тем, как объяснили в алтайском отделении Пенсионного фонда России, если самозанятый не отчислял взносы в ПФР, скажем, два года, то эти два года работы не включат ему в страховой стаж, и за этот период у него не сформируются пенсионные коэффициенты (баллы).

То есть вы два года работали, платили налог — а спать спокойно не получится: на пенсию-то не заработали.