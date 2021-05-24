Самозанятые — плательщики налога на профдоход — не обязаны платить взносы в Пенсионный фонд. Часто это подается как одно из преимуществ этого нового налогового режима.
Между тем, как объяснили в алтайском отделении Пенсионного фонда России, если самозанятый не отчислял взносы в ПФР, скажем, два года, то эти два года работы не включат ему в страховой стаж, и за этот период у него не сформируются пенсионные коэффициенты (баллы).
То есть вы два года работали, платили налог — а спать спокойно не получится: на пенсию-то не заработали.
Для того, чтобы россиянин — любой, не только самозанятый — получил страховую пенсию по старости (то есть самую обычную, какую получает большинство людей), ему нужно не только дожить до определенного возраста, но и заработать страховой стаж и пенсионные баллы.
После 2024 года ваш стаж должен быть не менее 15 лет, количество баллов — не менее 30. Страховой стаж — это период, за который уплачивались взносы в ПФР.
И уже были случаи, когда людям отказывали в назначении страховой пенсии по старости — и им надо было продолжать работать и копить баллы и стаж или дожидаться социальной пенсии.
Самостоятельно платить взносы в ПФР — как говорят в фонде, вступить в добровольные правоотношения.
Надо подать заявление Пенсионный фонд по месту жительства либо в электронном виде через «Личный кабинет» на сайте ПФР, ФНС или в мобильном приложении «Мой налог», — разъясняет начальник управления организации персонифицированного учета отделения ПФР по Алтайскому краю Вадим Застрожнов.
Кстати, закон не запрещает совмещать самозанятость и официальное трудоустройство. Будете работать официально — взносы заплатит работодатель и у вас будут копиться баллы и стаж.
Чтобы получить целый год страхового стажа, надо не позднее 31 декабря уплатить не менее 32 448 рублей (в 2021 году!) и весь год состоять на учете.
Установлен также максимальный размер страховых взносов в 2021 году: не более 270 167,04 рублей.
Можно заплатить всю сумму сразу или платить любыми частями. Если в 2021 году самозанятый заплатит меньше 32 448 рублей, то в страховой стаж засчитают период, пропорциональный уплаченным взносам.
Например, при уплате 11 176 рублей в стаж учтется период с 1 января по 4 апреля 2021 года, объяснили в алтайском отделении ПФР.
Нет, не останется. Если не накопить необходимый минимум баллов и стажа, человек получит социальную пенсию. Но на пять лет позже, чем большинство других пенсионеров и в случае, если он к этому времени не состоит в официальных трудовых отношениях.
Социальная пенсия меньше средней и зависит от прожиточного минимума пенсионера в регионе.
Такие выплаты вправе получать люди трудоспособного возраста, но не работающие и, соответственно, не отчисляющие взносы в ПФР.
У самозанятых ответ на этот вопрос зависит от того, платит ли он добровольно взносы в ПФР или нет. Если платит, то в страховой стаж засчитывается период уплаты взносов.
«Для целей реализации пенсионных прав вы будете считаться работающим. В таком случае вы никак не можете оформить компенсационную выплату по уходу», — сказала начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсий отделения ПФР по Алтайскому краю Валентина Натарова.
А если вы не платите взносы в ПФР, заявление не писали, то оформление такой выплаты возможно. В ПФР напомнили важный момент: если вы уже получаете такую выплату и решили добровольно платить взносы в ПФР, не забудьте уведомить об этом фонд.
Если у вас остались вопросы по формированию пенсий у самозанятых — получить консультацию можно в Едином региональном контакт-центре ПФР: 8−800−600−07−14. Звонок бесплатный.
Ответы на многие вопросы по самозанятости можно найти в специальном разделе сайта ФНС.