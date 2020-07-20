Алтайский юрист объяснил, как самозанятым выйти из тени и не напороться на подводные камни

Налог на профессиональный доход (НПД) позволяет многим людям начать легально вести бизнес и тем самым обезопасить себя от штрафов. Перечислим его плюсы.
- Льготная ставка: 4% при реализации товаров (работ, услуг) с физическими лицами, 6% - при реализации товаров (работ, услуг) с индивидуальными предпринимателями и юрлицами.
- Самозанятые не обязаны использовать контрольно-кассовую технику, поскольку для формирования документов (чеков) используется мобильное приложение «Мой налог».
- С помощью приложения налог рассчитывается автоматически, — вести собственное дело можно без специальных знаний.
- Налоговую декларацию в ФНС предоставлять не надо.
Новый налоговый режим могут применять физлица и предприниматели края. При этом доходы самозанятого не должны превышать 2,4 млн рублей в текущем календарном году (без учета официальной зарплаты).
Плательщики НПД не могут нанимать работников и заключать с ними трудовые договора.
НПД — одно из самых оптимальных решений для фрилансеров — репетиторов, дизайнеров, программистов, юристов (за исключением адвокатов), консультантов, домашнего персонала (личных водителей, домработниц, нянь), риэлторов, мастеров ногтевого сервиса и других.
Подойдет НПД и тем, кто продает продукцию собственного производства — скажем, картины или торты, фотографирует или снимает на видео. Перечень не закрытый. Главное — чтобы ваша деятельность не подпадала под исключения, установленные законом № 422-ФЗ от 27 декабря 2020 года.
Закон установил виды деятельности, при которых налог на самозанятых применять нельзя. Вы не можете перейти на НПД, если:
- Реализуете подакцизные товары и товары, подлежащие обязательной маркировке.
- Перепродаете товары, имущественные прав, за исключением продажи имущества, использовавшегося вами для личных, домашних и подобных нужд.
- Занимаетесь добычей и реализацией полезных ископаемых.
- Ведете предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения, комиссии либо агентских договоров.
- Оказываете услуги по доставке товаров с приемом (передачей) платежей за эти товары в интересах других лиц (за исключением оказания таких услуг с применением налогоплательщиком зарегистрированной продавцом товаров ККТ при расчетах с покупателями или заказчиками).
- Применяете другие специальные налоговые режимы или ведете предпринимательство, доходы от которого облагаются НДФЛ.
Через приложение «Мой налог» на сайте ФНС, обратившись в кредитную организацию (уполномоченный банк) или через портал «Госуслуги». Лично посещать налоговую инспекцию не нужно.
Приложение «Мой налог» доступно для скачивания в Google Play и AppStore. Если у вас нет смартфона, можно также воспользоваться веб-версией приложения «Мой налог».
Физлицо указывает субъект РФ, на территории которого он ведет деятельность. Однако это обстоятельство не препятствует оказанию услуг контрагентам, проживающим на территории других регионов, даже если в этом регионе налог на профдоход пока не применяется.
Например, вы продаете мягкие игрушки собственного производства и для этого зарегистрировались на территории Алтайского края в качестве самозанятого. Вы можете продавать свои игрушки и жителям других регионов, не включенных в эксперимент. Доход от такой деятельности все равно будет учитываться для целей НПД.
Да, можно. Более того, вы также можете одновременно выступать учредителем или участником ООО. Зарплата не учитывается при расчете налога, при этом трудовой стаж по месту работы не прерывается.
Однако, если вы, к примеру, являетесь индивидуальным предпринимателем на «упрощенке», вы не имеете право одновременно сдавать в аренду квартиру как физлицо на НПД. Налоговая уточняет, что налог на профдоход нельзя совмещать с упрощенной системой налогообложения.
При реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) налогоплательщик обязан с помощью мобильного приложения «Мой налог» (или через уполномоченного оператора электронной площадки или уполномоченную кредитную организацию) сформировать чек.
Чек надо передать покупателю (заказчику) в момент расчета наличными денежными средствами или с использованием электронных средств платежа.
Если расчеты безналичные, чек надо передать покупателю (заказчику) не позднее 9-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором произведены расчеты.
Передается чек или в электронной, или в бумажной форме. Нарушать этот порядок и сроки не стоит: штраф за нарушение — 20% от суммы расчета. А повторное (в течение шести месяцев) нарушение — 100%.
Индивидуальные предприниматели и физлица, применяющие налог на профдоход, не платят страховые взносы за период применения ими НПД. Вместе с тем, ИП не освобождаются от исполнения обязанностей налогового агента.
Однако, несмотря на то, что самозанятые не платят отдельно взносы в фонд ОМС — они являются застрахованными лицами. Доходы от уплаты налога на профдоход зачисляется в фонд медстраха автоматически — по нормативу 37%.
А вот получить пособие по временной нетрудоспособности не представляется возможным. Впрочем, можно заключить договор добровольного медстрахования — и тогда получить страховую выплату в случае нетрудоспособности.
Плательщик НПД также не обязан платить взносы в Пенсионный фонд РФ. Поэтому самозанятые могут рассчитывать только на социальную пенсию. Но он может добровольно отчислять взносы в ПФР и формировать тем самым свою будущую пенсию.
Самостоятельно рассчитывать налог не надо. Порядок такой.
- Вы формируете чеки по каждому поступлению денежных средств.
- Не позднее 12-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, налоговая автоматически сформирует квитанцию и направит ее в мобильное приложение «Мой налог» и в веб-кабинет «Мой налог».
- Не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, вы уплачиваете налог — или через мобильное приложение «Мой налог» (вэб-кабинет), или через онлайн-банк, портал госуслуг, лично обратиться с квитанцией в банке, банкомате и т.п.
А можно уполномочить банк или оператора электронной площадки уплачивать налог автоматически.
База при исчислении налога на профдоход — это вся сумма полученного дохода от этой деятельности. Из нее нельзя вычесть ваши расходы, связанные с ведением деятельности.
Если вы работаете через посредника, который берет с вас комиссию, имейте в виду: комиссия относится к личным расходам самозанятого и не уменьшает сумму дохода, учитываемую при НПД.
Не признаются объектом налогообложения следующие доходы:
получаемые в рамках трудовых отношений;
от продажи недвижимого имущества, транспортных средств;
от передачи имущественных прав на недвижимое имущество (за исключением аренды (найма) жилых помещений);
государственных и муниципальных служащих, за исключением доходов от сдачи в аренду (наем) жилых помещений;
от продажи имущества, использовавшегося налогоплательщиками для личных, домашних и (или) иных подобных нужд;
от реализации долей в уставном (складочном) капитале организаций, паев в паевых фондах кооперативов и паевых инвестиционных фондах, ценных бумаг и производных финансовых инструментов;
от ведения деятельности в рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) или договора доверительного управления имуществом;
от оказания (выполнения) физическими лицами услуг (работ) по гражданско-правовым договорам при условии, что заказчиками услуг (работ) выступают работодатели указанных физических лиц или лица, бывшие их работодателями менее двух лет назад;
от уступки (переуступки) прав требований;
в натуральной форме;
от арбитражного управления, деятельности медиатора, оценочной деятельности, деятельности нотариуса, занимающегося частной практикой, адвокатской деятельности.
Если вы платите налог на профдоход, регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей не нужно.
Исключение — те виды деятельности, ведение которых требует обязательной регистрации в качестве ИП в соответствии с законом.
Каждый вновь зарегистрированный в качестве плательщика налога на профдоход может рассчитывать на единовременную выплату — бонус в размере 10 тыс. рублей. С помощью него налоговая ставка по доходу, полученному от физлиц, автоматически уменьшается с 4% до 3%. По доходу, полученному от юрлиц — с 6% до 4%. После того, как бонус будет израсходован, ставки вновь будут равны 4% и 6%.
Поясняем на примере.
Вы занимаетесь организацией праздников и в июле оказали эту услугу на 5 тыс. рублей. Заказчики праздников — физлица. До вычета вам надо было бы заплатить налог — 200 рублей (по ставке 4%).
Благодаря вычету вы заплатите не 200 рублей, а 150, поскольку ставка будет уменьшена до 3%. 50 рублей будут списаны автоматически за счет бонуса. 10 тыс. рублей — 50 рублей (сумма вычета) = 9 950 рублей — остаток, который вы можете использовать для налогового вычета.
В следующем месяце у вас были заказы от юрлиц на 8 тыс. рублей. До вычета надо было бы заплатить налог 480 рублей (по ставке 6%). А заплатите 320, так как налог рассчитают по ставке 4%. 160 рублей будут списаны автоматически за счет бонуса.
9 950 рублей — 160 рублей (сумма вычета) = 9 790 рублей — остаток, который вы сможете в следующем месяце использовать для налогового вычета.
Ставки будет уменьшаться, пока сумма вычетов не достигнет 10 тыс. Как только бонус будет потрачен, ставки будут 4% и 6%.
В 2020 году самозанятым будет предоставлен дополнительный «налоговый капитал» — 1МРОТ на уплату НПД. Предоставляется он автоматически (беззаявительно).
Условием включения получателя субсидии в реестр является регистрация в мобильном приложении «Мой налог», а также наличие сведений о действующей банковской карте.
Физлица, применяющие налог на профдоход, не должны платить НДФЛ с профессиональных доходов.
Но если ваш доход превысит 2,4 млн рублей, все последующие денежные поступления за профдеятельность будут облагаться НДФЛ по ставке 13% (для физлиц).
Кроме того, если доходы вы получили не за профессиональную деятельность (например, выиграли в лотерею и выигрыш составил более 4 тыс. рублей), с этих доходов НДФЛ заплатить придется.
Индивидуальные предприниматели, применяющие специальный режим НПД, не должны платить НДС. За исключением случая, когда НДС уплачивается при ввозе товаров на территорию России.
Нет, не нужно.
В общем, новый налоговый режим предоставляет достаточно льготные условия для развития собственного бизнеса и расширения клиентской базы.
Легализация доходов позволит гражданину стать полноправным участником рыночных отношений. Это выгодная альтернативой регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Будут ли после завершения эксперимента повышены налоговые ставки? Как будут контролировать налоговые нарушения самозанятых? Ответов на это пока нет.