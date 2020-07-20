Алтайский юрист объяснил, как самозанятым выйти из тени и не напороться на подводные камни

2 Кому подойдет налог на самозанятых?

Новый налоговый режим могут применять физлица и предприниматели края. При этом доходы самозанятого не должны превышать 2,4 млн рублей в текущем календарном году (без учета официальной зарплаты).

Плательщики НПД не могут нанимать работников и заключать с ними трудовые договора.

НПД — одно из самых оптимальных решений для фрилансеров — репетиторов, дизайнеров, программистов, юристов (за исключением адвокатов), консультантов, домашнего персонала (личных водителей, домработниц, нянь), риэлторов, мастеров ногтевого сервиса и других.

Подойдет НПД и тем, кто продает продукцию собственного производства — скажем, картины или торты, фотографирует или снимает на видео. Перечень не закрытый. Главное — чтобы ваша деятельность не подпадала под исключения, установленные законом № 422-ФЗ от 27 декабря 2020 года.