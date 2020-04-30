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Налог для самозанятых в Алтайском крае начнет действовать с 1 июля 2020 года

Алтайские депутаты в четверг, 30 апреля, во втором окончательном чтении утвердили введение в регионе налога на для самозанятых, сообщает ТАСС.

Доходы. Налоги.
Доходы. Налоги.
pixabay.com

Напомним, ранее Госдума приняла закон, согласно которому с 1 июля всем российским регионам дадут право вводить специальный налоговый режим — налог на профессиональный доход.

Решение о налоге алтайские депутаты приняли во время внеочередной сессии, которая в связи с мерами по противодействию распространению коронавирусной инфекции прошла в онлайн-режиме.

«В соответствии с частями 1.1 и 1.2 статьи 1 Федерального закона <…> «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» ввести в действие на территории Алтайского края с 1 июля 2020 года специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», — говорится в пояснительной записке к закону.

Отметим, губернатор Алтайского края Виктор Томенко поднял вопрос о введении режима еще в мае 2019 года — чтобы упорядочить поле предпринимательской деятельности и легализовать его.

Воспользоваться системой могут фрилансеры, мастера по маникюру, пекари, сантехники, арендодатели жилья и другие специалисты, которые работают сами на себя без всяких юридических тонкостей.

Налог на шляпы.
Налог на шляпы.
Анна Зайкова.

Краевые власти полагают, что до конца года возможно вывести на легальную работу около 4 тыс. граждан.

«Обеспечивая введение специального налогового режима, мы создаем стимул для вывода части занятых из теневого сектора, даем возможность части действующих предпринимателей оптимизировать налоговые расходы», — подчеркнул начальник регуправления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.

Напомним, ранее спецрежим действовал в 23 регионах России и, по мнению властей, оказался очень востребован.

Изначально главная цель введения налога для самозанятых — предоставление людям возможности легализовать свой бизнес. Но сегодня, по данным федеральной власти, механизм превратился в серьезный инструмент поддержки занятости.

Ранее altapress.ru рассказывал, зачем нужен налог для самозанятых и когда он появится в Алтайском крае.

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