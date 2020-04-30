Налог для самозанятых в Алтайском крае начнет действовать с 1 июля 2020 года

Алтайские депутаты в четверг, 30 апреля, во втором окончательном чтении утвердили введение в регионе налога на для самозанятых, сообщает ТАСС .

Напомним, ранее Госдума приняла закон, согласно которому с 1 июля всем российским регионам дадут право вводить специальный налоговый режим — налог на профессиональный доход.

Решение о налоге алтайские депутаты приняли во время внеочередной сессии, которая в связи с мерами по противодействию распространению коронавирусной инфекции прошла в онлайн-режиме.

«В соответствии с частями 1.1 и 1.2 статьи 1 Федерального закона <…> «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» ввести в действие на территории Алтайского края с 1 июля 2020 года специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», — говорится в пояснительной записке к закону.

Отметим, губернатор Алтайского края Виктор Томенко поднял вопрос о введении режима еще в мае 2019 года — чтобы упорядочить поле предпринимательской деятельности и легализовать его.

Воспользоваться системой могут фрилансеры, мастера по маникюру, пекари, сантехники, арендодатели жилья и другие специалисты, которые работают сами на себя без всяких юридических тонкостей.

Налог на шляпы. Анна Зайкова.

Краевые власти полагают, что до конца года возможно вывести на легальную работу около 4 тыс. граждан.

«Обеспечивая введение специального налогового режима, мы создаем стимул для вывода части занятых из теневого сектора, даем возможность части действующих предпринимателей оптимизировать налоговые расходы», — подчеркнул начальник регуправления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.

Напомним, ранее спецрежим действовал в 23 регионах России и, по мнению властей, оказался очень востребован.

Изначально главная цель введения налога для самозанятых — предоставление людям возможности легализовать свой бизнес. Но сегодня, по данным федеральной власти, механизм превратился в серьезный инструмент поддержки занятости.

Ранее altapress.ru рассказывал, зачем нужен налог для самозанятых и когда он появится в Алтайском крае.