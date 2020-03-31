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31 марта 3°C

Налог для самозанятых с 1 июля распространят на всю Россию

Госдума приняла закон, согласно которому с 1 июля всем российским регионам дадут право вводить специальный налоговый режим для самозанятых граждан, пишет «Парламентская газета».

Налог на шляпы.
Налог на шляпы.
Анна Зайкова.

Примечательно, что закон приняли сразу и в первом чтении, и в целом. Спикер ГД Вячеслав Володин отметил, что впервые за 4 года использовали норму Регламента о принятии законопроекта в таком ключе.

По словам депутатов, закон получился таким, что дает возможность широкому кругу россиян вести деятельность «в более комфортных условиях».

«Считаем возможным рекомендовать распространить его на всю страну. Каждому региону даются полномочия вводить налог для самозанятых на своей территории в зависимости от готовности. Регион может принять свой законодательный акт и решить, в какие сроки он будет вводить специальный налоговый режим», — отметил глава комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Доходы. Налоги.
Доходы. Налоги.
pixabay.com

Дайте два

Напомним, закон сейчас действует в 23 регионах и, по мнению властей, очень востребован.

Макаров подчеркнул, что главная цель введения налога для самозанятых — предоставление людям возможности легализовать свой бизнес. Но сегодня, по его словам, этот механизм превратился в серьезный инструмент поддержки занятости.

«Отсутствие любой отчетности, ККС, низкая ставка налога — являются очень востребованным механизмом», — отметил депутат.

Ранее altapress.ru рассказывал, зачем нужен налог для самозанятых и когда он появится в Алтайском крае.

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