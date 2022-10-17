Заплатить налоги за своих детей и близких можно с помощью сервисов ФНС России

Налоговые уведомления на уплату имущественных налогов в этом году получат 1,2 млн жителей Алтайского края. Среди получателей уведомлений есть и несовершеннолетние владельцы имущества. Обязанности по уплате налогов за них исполняют законные представители несовершеннолетних — родители, опекуны или попечители.

Заплатить налоги за несовершеннолетних детей родители могут в своем «Личном кабинете налогоплательщика». В разделе «Профиль» — «Настройки» появилась новая вкладка «Семейный доступ», через которую несовершеннолетнего ребенка можно добавить в «кабинет» родителя. В этой вкладке нужно нажать кнопку «Добавить пользователя», далее ввести ИНН «Личного кабинета» вашего ребенка и нажать кнопку «Отправить запрос». Затем в «Личном кабинете» ребенка следует подтвердить направленный запрос, нажав соответствующую кнопку. После этого в родительском «Личном кабинете» в разделе «Налоги» будет появляться всплывающий список с добавленными пользователями. Переключаясь между пользователями, можно уплачивать налоги за каждого из них банковской картой, через онлайн-банк или распечатав квитанцию.

Заплатить налоги за других людей, даже не являющихся родственниками, позволяет сервис ФНС России «Уплата налогов и пошлин». Для уплаты налога за другого человека на странице сервиса сначала необходимо ввести информацию о лице, осуществляющем платеж: ФИО и ИНН. Если у вас есть сформированный налоговым органом платежный документ с указанным в нем индексом, можно ввести этот индекс и сразу перейти к оплате. Если же такого документа нет, нужно будет заполнить соответствующие данные о лице, обязанность по уплате налогов которого исполняется. Сервис максимально автоматизирован и содержит информационные подсказки, позволяющие корректно заполнить платежку и уплатить налоги.

Оплатить налоги за себя можно любым удобным способом: в банкомате, отделении Сбербанка, на почте, в «Личном кабинете» сайта ФНС России, мобильном приложении «Налоги ФЛ» с помощью Единого налогового платежа (через сервис Уплата налогов и пошлин) либо с помощью мобильных приложений российских банков. Также оплатить налоги можно в МФЦ.

Если вы не получили налоговое уведомление, обратитесь в налоговую инспекцию. Это можно сделать через сервис сайта ФНС «Обратиться в ФНС России», также обращение можно подать через «Личный кабинет» или же можно получить уведомление, посетив ближайшую налоговую инспекцию. Зайти в «Личный кабинет» можно с логином и паролем портала Госуслуг.