Запретить движение электросамокатов по улицам городов предложили в Совфеде

Инициативу озвучил Андрей Клишас. В Совфеде считают — из-за электросамокатов в городах происходит большое количество ДТП.

При этом сенатор предложил любителям езды на самокатах кататься в парках, на специальных дорожках.

Трагичная статистика

В ДТП с электросамокатами погибли 19 человек. Ранены 976 человек.

Жесткое ДТП

Ранее опубликовали видео, как водитель жестко сбил электросамокатчика на пешеходном переходе.

На кадрах видно, как молодой человек на электросамокате пытается проскочить перекресток. В этот момент его сбивает машина. От удара парня подбрасывает на несколько метров вверх.

Молодого человека госпитализировали с диагнозами — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, закрытый перелом голени, ссадина боковой поверхности шеи.