27 июля
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Потребитель

Завод по производству iPhone закрыли на семь дней и не выпускают рабочих

Ряд крупнейших компаний Китая, включая производителя iPhone Foxconn, перевели свои заводы в Шэньчжэне на «замкнутый цикл» на семь дней по распоряжению властей страны, сообщает Bloomberg.

iPhone.
iPhone.
СС0

Предприятия продолжат работу, но работники не могут их покинуть, чтобы избежать контактов с людьми вне производства.

Мера призвана снизить распространение COVID-19 после очередной вспышки в КНР.

Ограничения также коснулись Huawei, ZTE и DJI, а также нефтегазовой компании Cnooc Ltd. Производителей также попросили минимизировать контакты между сотрудниками офисов и работниками заводов, чтобы сдержать распространение инфекции, пишет Газета.Ru.

Представитель Foxconn сообщил — предприятие работает «в нормальном режиме».

Известно, что производство iPhone нового поколения, как правило, начинается летом, поэтому любые проблемы на заводах могут привести к задержке поставок новых устройств.

Презентация линейки iPhone 14 предположительно состоится осенью на традиционной презентации от Apple.

Между тем иммунолог назвал вариант коронавируса «кентавр» признаком окончания пандемии.

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