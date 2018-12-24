Заземление зданий

Практически вся существующая сегодня бытовая техника нуждается в заземлении. Лишь в этом случае будет осуществляться поддержка гарантии, которую дают производители бытовых электроприборов. И если городским жителям приходится проводить капитальный ремонт для того, чтобы выполнить заземление, то владельцы частных жилых домов могут сделать всё самостоятельно. О том, как это делается, будет рассказано далее.

Виды контуров заземления

Прежде чем приступать к созданию контура заземления здания или сооружения, необходимо определиться с тем, из чего и в виде чего будет выполнен его контур. Для изготовления контура заземления используется стальная полоса и оцинкованный круг (пруток). Контур вокруг здания может быть треугольным, прямоугольным, овальным или вовсе представлять собой сплошную линию (прямую или согнутую). И лучший вариант для частного загородного дома — треугольный контур. Впрочем, использование других также не исключается.

Как сделать треугольник

Итак, если было решено создать заземление с треугольным контуром, то нужно иметь в виду, что треугольник в этом случае обязательно должен быть равнобедренным: то есть хотя бы две из трех его сторон должны быть равны. Благодаря этому на минимальной площади грунта можно получить большую площадь рассеивания электротока.

Денежных средств на создание такого заземления много не потребуется, а параметры вполне будут соответствовать всем нормам. Важно при планировании правильно определить размеры треугольного контура. Наименьшее расстояние между штырями должно соответствовать их длине, а наибольшее — длине, увеличенной в два раза. К примеру, если они забиваются в почву на глубину 2 м, то расстояние между ними нужно делать таким, чтобы оно не было меньше 2 м и при этом чтобы не превышало 4 м.

При создании заземляющего треугольного контура часто приходится сталкиваться с такой проблемой, как сложность сделать геометрическую фигуру строго равнобедренной. Причина тому — различные препятствия, расположенные как раз в том месте, где должны проходить грани контура. В таком случае местоположение штырей можно немного менять.

Максимально допустимое сопротивление

Чтобы заземление выполняло свою прямую функцию, сопротивление его не должно превышать 4 Ом. Для этого должен быть обеспечен хороший контакт почвы и заземлителей. Трудность состоит в том, что определить такой показатель, как сопротивление, можно лишь с помощью специальных измерительных приспособлений. Эту процедуру необходимо проводить одновременно с вводом заземления в эксплуатацию.

Акт не будет подписан, если параметры не будут соответствовать нормам, поэтому, создавая заземление, нужно строго соблюдать технологию.

Установка штырей

Вбиваемые в землю штыри должны быть выполнены из оцинкованных прутков по ГОСТ 9.307−89. Обычно роль штырей играет круг диаметром от 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24 мм. Также в качестве штыря можно использовать стальной оцинкованный уголок с размером 50×50×5 мм. При этом запрещено применять арматуру, ведь ее поверхность каленая, а, следовательно, электрический ток не будет распределяться должным образом.

К тому же, находясь во влажной почве, арматура будет покрываться ржавчиной, что в скором времени неизбежно приведет к ее разрушению, а в тех регионах, где наблюдаются частые засухи, в качестве штырей для заземления могут быть использованы металлические трубы с толстыми стенами.

Снизу их сплющивают и проделывают в стенках несколько отверстий. Устанавливаются они в заранее подготовленные ямы нужной длины и подходящего диаметра. Если почва пересохнет, для восстановления начальных параметров заземления трубы нужно будет заполнить соляным раствором. Он поможет восстановить рассеивающие свойства.

Длина штырей определяется, исходя из уровня промерзания почвы. Их нижний конец должен находиться хотя бы на 50 см ниже этого уровня. Жителями нашей страны для создания заземления чаще всего используются штыри длиной чуть менее 3 м. Для того чтобы точно определить нужные параметры, необходимо исследовать почву. За помощью можно обратиться в специальную организацию, готовую оказать услуги по расчету длины.

Соединение штырей полосой

Все установленные в грунт штыри должны быть соединены друг с другом посредством металлических прутьев (кругов), или стальной полосы размером 40×4, 50×5 способных проводить ток. Чаще всего используются полоса (шина заземления), выполненные из меди, из алюминия и из оцинкованной стали. Если применяются медные прутья, то площадь их сечения должна быть больше 10 кв. мм. Для алюминиевых проводов этот показатель чуть больше, а именно — 16 кв. мм.

Самую большую площадь сечения должен иметь стальной оцинкованный круг. Она не должна быть меньше 100 кв. мм. Именно сталь чаще всего и используется для соединения штырей. Стальные проводники прикрепляются к штырям посредством сварки. Важно следить, чтобы сварной шов получался качественным. В противном случае сопротивление может превысить норму в 4 Ом.

Если используется полоса, изготовленные из меди или из алюминия, то к установленным в землю металлическим стержням заранее приваривают толстый болт. И затем уже к этому болту присоединяются проводники. Главное позаботиться, чтобы все элементы этой металлической заземляющей конструкции хорошо контактировали друг с другом.