Зеленые красавицы: где купить елку на Новый год в Барнауле и сколько это стоит

Барнаульские елочные базары уже начали свою работу. О том, где купить главный новогодний атрибут и сколько это стоит — в материале altapress.ru.

Елочные базары начали свою работу с 15 декабря, всего к Новому году в Барнауле будет функционировать 71 точка. Официальная заготовка новогодних деревьев, которые выставлены на продажу, производится в Шипуновском, Тягунском, Чарышском и Алтайском районах.

Один из елочных базаров расположен на пр. Красноармейском, 53. Продавцы рассказали, что привозят пихты из Республики Алтай. Стоимость елки — от 600 до 9 тыс. рублей.

«Чаще всего спрашивают маленькую, красивую, пушистую и недорогую елочку. Есть и те, которые просто „лапку“ приходят купить. Цена — 150 рублей. С ней даже попариться можно сходить. А шишками мы просто угощаем», — рассказывает продавец елок Илья.

Елочный базар-2020 Дмитрий Лямзин Елочный базар-2020 Дмитрий Лямзин Елочный базар-2020 Дмитрий Лямзин Елочный базар-2020 Дмитрий Лямзин

Стоимость пихты на другом елочном базаре (пр. Красноармейский, 64) — от 700 руб. до 5 тыс. рублей. Новогодние деревья там — из Чарышского района.

«Берут, как правило, елки за 1−1,5 тыс. рублей. Просят подобрать пушистое и невысокое, но симпатичное деревце», — рассказывает продавец Татьяна.

Елочный базар-2020 Дмитрий Лямзин Елочный базар-2020 Дмитрий Лямзин Елочный базар-2020 Дмитрий Лямзин Елочный базар-2020 Дмитрий Лямзин

На другом елочном базаре (пр. Социалистический, 61) также представлена пихта из Чарышкого района. Стоимость — от 800 руб. до 5 тыс. рублей.

«Мы открылись в субботу. Продаем пока по 10−15 елок в день. Спрашивают невысокие и пушистые. За 1,5 тыс. рублей чаще всего берут», — рассказывает продавец елок Андрей.

Андрей, продавец елочного базара, отметил, что цена на елку зависит не от ее высоты, а от внешнего вида. Круглая, пушистая, без сломанных веточек и дефектов, с ровным стволом елка стоит дороже.

«В этом году у нас представлена пихта Нордмана из Дании. Стоимость — 4 тыс. рублей. Ее особенность в том, что она не пахнет как обычная елка, у нее нет смолы», — рассказал он.

Елочный базар-2020 Дмитрий Лямзин Елочный базар-2020 Дмитрий Лямзин Елочный базар-2020 Дмитрий Лямзин

Бюджетная альтернатива стандартной елке — еловые веточки на деревянной палке. Такая «конструкция» продается на базаре на ул. Никитина, 55.

«Мы привязываем еловые ветки к черенку, чтобы их как-то продать. Хорошо берут, стоит — 500 рублей», — рассказывает продавец Наталья.

Кроме того, там продаются еловые ветки за 130 руб. А также «букеты» из пихты за 100 руб.

Где откроют елочные базары в Барнауле

В краевой столице в преддверии Нового года обещают открыть 71 елочный базар. Работать они будут по следующим адресам: