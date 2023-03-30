Женское пальто от фабрики Giulia Rosetti: выбор тех, кто следит за модой

Популярность курток и пуховиков среди российских женщин постепенно падает. Во-первых, такие модели чаще всего слишком объемные и скрывающие фигуру. Во-вторых, у них есть прекрасная альтернатива, а именно — стильные и модные пальто, которые могут быть демисезонными или теплыми зимними. Обзор одного из ведущих российских поставщиков качественной верхней женской одежды вы можете изучить ниже.