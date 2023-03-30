Женское пальто от фабрики Giulia Rosetti: выбор тех, кто следит за модой

Джулия Розетти: качество мирового уровня по доступным ценам
Российская фабрика Giulia Rosetti приглашает к сотрудничеству оптовых покупателей из любых регионов страны. Изучить каталог зимних пальто можно здесь: https://giuliarosetti.com/product-category/zimnie-palto/. Кроме теплых моделей на зиму, фабрика производит:
- стильные демисезонные пальто (модели отличаются по цветовой гамме, длине, фасону и многим другим критериям);
- стеганые пальто;
- модели из эко-меха;
- линейка пальто больших размеров.
Более 10 лет фабрика Джулия Розетти занимается выпуском изысканных коллекций, которые успешно конкурируют с продукцией известных мировых брендов. Благодаря широкому ассортиментному ряду, можно подобрать модели на каждый день, а также для особенных и торжественных случаев. Изучить каталог можно здесь: https://giuliarosetti.com/product-category/demisezonnye-palto/. Для оптовых покупателей фабрика предлагает по-настоящему доступные цены и выгодные условия сотрудничества, в целом.
Почему стоит выбрать именно Giulia Rosetti?
Фабрика занимается выпуском высококачественной и востребованной продукции более 10 лет. При разработке каждой коллекции учитываются последние мировые модные тенденции.
Другие преимущества сотрудничества с брендом:
- использование натуральных и искусственных экологически чистых материалов от проверенного турецкого поставщика гарантирует высокое качество готовой продукции;
- пальто шьются на высокотехнологичном японском оборудовании;
- специалисты фабрики регулярно проходят обучение, совершенствуя имеющиеся навыки;
- модельный ряд включает 150+ моделей;
- постоянными партнерами фабрики являются несколько десятков компаний по всей стране.
Изучить ассортимент и узнать об условиях сотрудничества с фабрикой более подробно можно на сайте: https://giuliarosetti.com/. Здесь же можно оставить заявку на отправку прайс-листа на ваш электронный адрес.
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