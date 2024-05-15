Жилая или общая. Известный барнаульский сутяжник поспорил с ведомствами о тарифе для управляющей компании

В начале мая завершились судебные разбирательства известного среди управляющих компаний Барнаула спорщика Геннадия Боброва и его оппонентов - УК «Смарт» и двух ведомств. Поводом для судов стало не обычное решение собрания жильцов пятиэтажки с ул. Союза Республик, 14. Они проголосовали за тариф в рублях с квадратного метра жилой площади их квартир. А управляющая компания выставила им счета исходя из общей.

Две большие разницы

С Геннадием Бобровым в судах регулярно встречаются и управляющие компании, и бизнесмены, размещающие вывески на стенах дома, и чиновники.

Но этих судебных разбирательств наверняка бы не случилось, если бы какой-то сотрудник УК «Смарт» по ошибке, невнимательности или незнанию не вписал бы в повестку дня общего собрания не то слово.

Пятиэтажкой с Союза Республик УК «Смарт» занимается с 2016 года. С 2018-го работала на тарифе 9,50 рублей «за квадратный метр занимаемой площади» (это тариф за содержание и текущий ремонт общего имущества - первая строчка ЖКХ-квитанции).

К 2022 году тариф, видимо, окончательно устарел, и УК инициировала общее собрание. Пятым пунктом повестки стоял новый вариант тарифа: 13 рублей с 1 кв. метра жилой площади.

Квитанция ЖКХ. Altapress.ru

Состоялось собрание в октябре 2022-го. Вопросов было аж 13 штук, а за 13 рублей с жилой площади проголосовало большинство.

Решение общего собрания (если не было нарушений) - закон для УК. С 1 ноября у жильцов в квитанциях появились новые суммы. Однако, как оказалось, УК выставляет счет, исходя из общей площади, а не жилой.

А это, как вы понимаете, две большие разницы. К примеру, общая площадь двушки в этом доме - 50 кв. метров. Жилая – только 32,4. Стало быть, платеж по первой строчке квитанции для такой квартиры не 421 рубль в месяц, как мог бы быть, а 650.

Барнаул, дом на ул. Союза Республик, 14. 2GIS

Делает первый шаг и проигрывает

У Геннадия Боброва было много претензий к тому собранию - он, например, считал, что на нем не было кворума. Кроме того, он считал, что УК, предложив повысить тариф, не обосновала, зачем ей это надо, да еще и предложила рассчитывать его с «квадрата» жилой площади.

Ведь это противоречит закону, утверждал он: в Жилищном кодексе речь идет только об общей площади помещений – жилых и нежилых.

Он подал иск в Октябрьский райсуд, потребовал признать собрание недействительным. Но успеха не добился.

Октябрьский районный суд Барнаула. Анастасия Корягина, altapress.ru

В Гражданском кодексе есть лишь четыре основания для признания собрания недействительным, отметили судьи. А в данном случае не имеется ни одного. Выводы районного суда полностью подтвердил краевой.

Причем насчет «жилой площади» вторая инстанция отдельно указала: «Установление платы производится по усмотрению собственников помещений в доме и с учетом предложений управляющей организации (ч. 7 ст. 156 Жилищного кодекса).

В общем, получалось, что расчеты исходя из жилой площади вполне себе правомерные.

Барнаул, ул. Союза Республик, 14. Altapress.ru

Делает следующий шаг и снова проигрывает

Из этого следовало логичное предположение: раз тариф с жилой площади – не нарушение, значит, УК «Смарт», выставляя счет исходя из общей, глубоко не права.

Геннадий Бобров обратился сначала в инспекцию стройжилнадзора и Роспотребнадзор, а потом и в арбитражные суды. Он заявил, что УК завысила плату, что она нарушила лицензионные требования и его права потребителя, обсчитала его и обманула.

Но ни чиновники, ни арбитражные суды нарушений в действиях УК «Смарт» снова не увидели. Получалось, что общее собрание правомерное (так решили суды общей юрисдикции), однако же его неисполнение тоже законов не нарушает.

Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru

Ведомства отказались возбуждать административные дела. А арбитражные суды их поддержали.

И ведомства, и суды были едины в том, что протокол общего собрания (того самого, от 2022 года) не соответствует требованиям Жилкодекса. Потому что для расчета платы в многоквартирных домах используют только общую площадь.

Вот так, в одном и том же городе можно быть правым и неправым по одному и тому же вопросу.

Барнаул, ул. Союза Республик, 14. Altapress.ru

4 причины признать решение общего собрания ничтожным Решение собрания ничтожно в случае, если оно: принято по вопросу, не включенному в повестку дня (исключение если в собрании приняли участие без исключения все собственники помещений в многоквартирном доме);

принято при отсутствии кворума;

принято по вопросу, не относящемуся к компетенции собрания;

противоречит основам правопорядка и нравственности В таких случаях решение собрания не порождает никаких юридических последствий и управляющая организация может не выполнять такие решения даже без обращения в суд, считают эксперты "Росквартала". Источник: ст.181.5 Гражданского кодекса РФ.

Жилищный кодекс. fkr72.ru

Что такое общая площадь Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас. Источник: ст. 15 Жилищного кодекса РФ.

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