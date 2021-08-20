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Жителей Алтайского края приглашают на сбор облепихи

С 20 августа Институт садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко открыл сбор облепихи на своих угодьях.

Облепиха
Облепиха
ССО

Сколько стоит

Плата за сбор для института составит 25 рублей за килограмм, для себя — по 110 рублей, а купить уже собранную ягоду можно по 150 рублей за кило.

Как добраться

Барнаул, ЭПО № 2 (Школа Садоводов, проходная на Змеиногорском тракте). Проезд автобусами № 104, 118 (от пл. Спартака), маршрутными такси № 33, 51 до остановки Школа Садоводов.

Барнаул, ЭПО № 2 (Шадрино). Проезд на автобусах № 118, 119 до конечной остановки (Конюхи, садоводство Cтепной II). Проезд на личном транспорте по Змеиногорскому тракту до 26 км. У озера поворот направо и ехать 1,5 км до здания бригады.

Отправление служебного автобуса из Барнаула от пл. Спартака (со стороны Демидовской площади) на сбор облепихи с 20 августа каждый день в 6:50.

Когда

Самостоятельно приходить на сбор можно ежедневно с 7:30 до 11:00.

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