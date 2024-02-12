Жители Алтайского края могут принять участие в проекте «Общепит»

Поучаствовать в проекте может любой желающий. Для этого нужно скачать на сайте ФНС России приложение «Проверка чеков», с помощью которого можно отсканировать любой чек и проверить на подлинность.

ФНС России ищет заведения общественного питания, которые не выдают покупателям чеки, либо печатают их имитацию.

Специалисты налоговой службы призывают владельцев кафе и ресторанов обеспечить применение кассовой техники, а потребителей услуг – требовать выдачу кассовых чеков.

Ранее мы рассказывали, как платить налоги в 2023 году и почему накрутят пеню за неуплату, даже если нет уведомления.

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